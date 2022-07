“Le caería a cachetadas”: Madre del chofer del “camión de la muerte” sabía que su hijo andaba en malos pasos

Posteado en: USA

Mientras la esposa de Homero Zamorano, Jennifer Duncan, se empeña en decir que su esposo es un “buen hombre”, la madre del chofer acusado de la muerte de 53 migrantes asegura que su hijo “andaba en malos pasos”.

En entrevista con Univision la madre de Zamorano, quien pidió guardar su identidad en el anonimato para evitar cualquier ataque en su contra, aceptó que no era la primera vez que su hijo se metía en problemas y que sabía que “andaba en malos pasos”, pero nunca imaginó que se dedicara al tráfico de personas.

Con un nudo en la garganta, la madre de familia reveló qué haría si tuviera a Homero de frente: “Si yo lo tuviera de frente lo agarraría a cachetadas”. Y agregó que también le haría una pregunta clave: “¿Por qué lo hiciste, por qué? Nunca habías hecho algo así”.

Tras una breve plática con la madre del chofer del tráiler hallado en San Antonio, Texas, con más de 50 muertos en su interior, se puede saber que Zamorano es un hombre con un largo historial criminal que data de 1990.

“Siempre le decía ‘a mí no me traigas a tu gente a donde yo vivo. Lo que hagas, ese va a ser tu problema. Si te encierran no me andes buscando y si me buscas (que sea) nada más para avisarme dónde estás…’”, contó la madre lo que en una ocasión le llegó a decir a su hijo.

