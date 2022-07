Ofrecen más de 5 mil dólares al mes sin requerir experiencia previa, pero nadie acepta el trabajo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una empresa ofrece más de 5 mil dólares sin requerir experiencia previa, pero nadie quiere el trabajo.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El gerente de una empresa de limpieza con sede en Sydney, Australia, dice que se vieron obligados a aumentar los salarios después de luchar para encontrar nuevos limpiadores para asumir el trabajo.

Joy Vess, de Absolute Domestics, le dijo a The Daily Telegraph que su compañía aumentó la tarifa por hora a $ 45 (AUD), poco más de USD 30.

Explicó que los salarios iniciales ahora rondan los $93,000, lo que equivale a poco menos de USD 64,000.

Y eso significa que los limpiadores ahora podrían ganar hasta USD 5,300 por mes mientras la compañía intenta desesperadamente llenar los vacíos.

Ella dijo: “Puedo ver que está haciendo una diferencia ahora… los solicitantes están eufóricos. Desde mediados de 2021, no he podido obtener suficientes limpiadores para dar servicio al negocio, en algunas áreas no comercializo en absoluto: Bondi, Manly, no hago publicidad en absoluto porque no puedo conseguir limpiadores allí. De ninguna manera”.

“Hace nueve meses llevé la tarifa por hora a $35 y eso no solucionó el problema, así que hace tres semanas la llevé a $45 la hora”.

Agregó que, a pesar del aumento, todavía tiene dificultades para encontrar personal para algunas áreas.

También ha pedido al gobierno que permita a los estudiantes internacionales trabajar más horas.

Mientras tanto, ella no es la única que tiene dificultades para encontrar trabajadores, en medio de la escasez de personal en Australia.

Las empresas de la sección minera del país han ofrecido puestos de trabajo con salarios iniciales de USD 97,000 y USD 8,500 de bonificación por firmar en un intento por encontrar personal.

Los puestos disponibles incluyen electricistas automotrices en Queensland que podrían comenzar con un salario de casi USD 97,000.

Las ofertas de trabajo también incluyen ingenieros de automatización, metalúrgicos y geólogos, todos con un salario de entre USD 69,000 y 89,000.

Y algunas otras compañías han recurrido a ofrecer un bono de inicio de USD 8,500 y un bono de referidos de USD 3,600.

Y un parlamentario australiano ha suplicado que los recolectores de frutas den un paso al frente para clasificar las abundantes cosechas de esta temporada.

La diputada Anne Webster calificó la escasez de personal dispuesto a asumir el trabajo de USD 4,800 al mes como una “tragedia en ciernes”.

Se está dejando que la fruta madura se pudra en el suelo debido a la falta de trabajadores, y podría costarle millones al país.