Abuela mexicana pensó que su celular no funcionaba: en realidad sus hijos la habían bloqueado (FOTOS)

Lo que empezó como un problema técnico se convirtió, rápidamente, en un drama emocional para una mujer, que pasó de creer que su celular no funcionaba a descubrir la triste verdad: el aparato funcionaba bien pero eran sus hijos quienes no la llamaban.

La situación se vivió a mediados de 2021, en México, y en las últimas semanas volvió a viralizarse, en especial por la repudiable actitud del joven para con su madre. Y también por el final feliz que tuvo la situación y que contagió de ilusión y esperanza a la gente.

El triste caso ocurrió en una galería comercial en México y quedó registrado por la cámara del local técnico adonde se dirigió la señora a reparar su teléfono.

El vendedor, al darse cuenta de que la clienta no entendía mucho de tecnología, primero intentó estafarla y le pidió una elevada suma de dinero para arreglarlo. Al no poder pagarlo, ella decidió retirarse. Afortunadamente, otro chico que se encontraba en un local vecino la escuchó y le pidió su celular. “Fui con ese muchacho y me cobraba un montón de dinero. Yo no tengo ese dinero, yo lo que quiero es hablar con mis hijos”, le comentó angustiada por la situación.

Al darse cuenta de que el teléfono no tenía ningún problema, el empleado le dijo que se lo iba a arreglar sin cargo. Al irse la señora del lugar, el joven decidió comunicarse con los familiares para avisarle de la situación. “Hola, mucho gusto. ¿Aurora Hernández es tu mamá? Yo trabajo en la Plaza de la Tecnología. Me trajo un celular a arreglar porque no funciona. Lo único que quiere es hablar con ustedes. No sé si lograrle hacerle ese milagro. Les doy mis datos y todo por si gustan venir a verla”, le manifestó el vendedor a uno de los hijos de la mujer.

