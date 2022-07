En VIDEO: Capturado Robert Crimo, sospechoso del tiroteo durante desfile en EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El principal sospechoso de matar a seis personas y herir a otras 25 en un tiroteo masivo este lunes en la localidad de Highland Park (Illinois) durante un desfile del 4 de julio fue detenido por las autoridades, dijo el jefe de Policía de la localidad, Lou Jogmen.

“Vamos a tener que conectar (al detenido) con la escena del crimen, queremos seguir el proceso adecuado”, dijo Jogmen al explicar que el arrestado es Robert Crimo, de 22 años, cuyo nombre e imagen revelaron las autoridades como “persona de interés” en el crimen pero que no está oficialmente considerado como sospechoso todavía.

Jogmen explicó a los periodistas que ahora la policía deberá interrogar a Crimo para determinar su conexión con el tiroteo y que, si todo sigue su curso sin incidentes, no habrá más actualizaciones a la prensa hasta mañana.

“A no ser que ocurra algo significativo esta noche, vamos a dejar que continúe el proceso”, dijo el policía.

BREAKING: New video in showing the apparent arrest of Crimo in Lake Forest. ?: Ryan Lerman@ABC7Chicago pic.twitter.com/RjIjTF3Z4y

— Tre Ward ABC 7 (@TreWardTV) July 4, 2022