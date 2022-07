Pánico en Filadelfia: Policías heridos en nuevo tiroteo tras show de fuegos artificiales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía respondió a los informes de que dos compañeros habían recibido disparos cerca de Benjamin Franklin Parkway, en Filadelfia, Estados Unidos, mientras miles de personas celebraban un concierto y un espectáculo de fuegos artificiales por el 4 de julio, Día de la Independencia.

Por NBC10

El tiroteo estalló cerca del Museo de Arte de Filadelfia el último día del “Wawa Welcome America”, cuando una multitud de personas miraba un show de fuegos artificiales después de un concierto encabezado por Jason Derulo en la avenida, dijo la policía.

Se podía ver a varias personas huyendo de la zona. La policía ordenó a las personas en los edificios circundantes que se refugiaran.

“No escuché los disparos, pero los policías decían: ‘Corre, corre, corre'”, dijo una mujer a NBC10.

NBC10 tenía varios reporteros en el área cubriendo el festival. El reportero de NBC10, Tim Furlong, dijo que vio una “ola de personas” corriendo desde cerca de Eakins Oval por la avenida. Varios niños lloraban durante lo que fueron momentos de confusión entre la multitud y los policías en el lugar, dijo Furlong.

Los dos oficiales heridos estarían estables tras ser llevados a un centro médico.

BREAKING: At least 2 police officers shot during 4th of July fireworks in Philadelphia, causing crowds to flee pic.twitter.com/tN69DlXJpd

— BNO News (@BNONews) July 5, 2022