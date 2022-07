VIRAL: Se emborrachó en pleno casamiento y mientras bailaba provocó un incendio: un detalle evitó la tragedia (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las últimas horas se hizo viral en Twitter y TikTok el video de un hombre bailando borracho en pleno casamiento y provocando un insólito incendio con unas bengalas de “estrellitas”. Todo, veremos luego, podría haber sido peor.

Por: Clarín

El video comienza con el hombre moviéndose irregularmente con una bengala en cada mano, en lo que parece ser la puerta del salón.

En medio de su ridícula danza, el protagonista no se da cuenta de que con una de las “estrellitas” enciende una planta ornamental que hay sobre un barril.

Enseguida se produce una gran llamarada.

Todos los presentes comienzan a gritar y correr salvo él, que sigue bailando como si nada.

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa

Cuando el hombre se da cuenta de lo que hizo intenta apagar el fuego de una brazada. A pesar de que hay un breve corte en el video podemos darnos cuenta de que el señor empuja la planta encendida al suelo y la comienza a pisar con el objetivo de ahogar las llamas. Con la ayuda de algunos otros, puede contener el fuego.

Ya con la situación controlada, el personaje es retado por una mujer y, sin importarle absolutamente nada, sigue con su danza como si nada hubiera ocurrido.

Un pequeño detalle

En Twitter, el video subido por PointsBet Sportsbook fue visto por casi 9 millones de personas y obtuvo centenares de miles de “me gusta”. Un completo suceso.

“El hombre aquí, porque es un ‘patán sonriente y adorable’, de alguna manera obtiene el beneficio de la duda, ¿en serio? No se dio cuenta de que inició un incendio y se limpió el brazo. Claramente está borracho, absolutamente. Necesita un poco de control para mantenerse en línea”, opinó un usuario.

Otra persona se dio cuenta de un gesto clave: una invitada se percató de que había unas cortinas cerca de la planta, las corrió a tiempo y evitó que el incendio fuera mayor.

“Ella es tan inteligente y literalmente salvó el día. Esa cortina podría incendiar todo el edificio”, reconoció el tuitero, que además publicó un recorte de fotograma con un circulo rojo que señala el momento exacto en que la mujer corre de lugar la tela.

She is so smart and literally saved the day. That curtain could set the whole building on fire. pic.twitter.com/RdmzesdTWa

— Kamran (@kaamraaann) July 3, 2022