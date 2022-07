En la vía Maturín-San Félix “pegan el quieto” hasta con fusiles de asalto

El mal estado de la vía hacia Puerto Ordaz, San Félix y otras zonas al sur del estado Monagas, ha hecho que transitar por esa carretera se convierta en todo un riesgo para los transportistas.

Corresponsalía lapatilla.com

No solo por la gran cantidad de huecos que deben esquivar, sino por los delincuentes que aprovechan esta situación para asaltar cuando los vehículos reducen velocidad. Incluso, lanzan los llamados “miguelitos” para espichar los cauchos y usan hasta fusiles de asalto para cometer sus fechorías.

Choferes denunciaron que para viajar desde Maturín por la referida vía, deben hacerlo en zigzag para no caer en las troneras, ya que algunos choferes han sufrido por cauchos rotos, daños en tren delantero y otros. Expresaron que comprar un neumático nuevo puede costar 100 dólares, lo que significa un golpe al bolsillo de los transportistas.

“Hay demasiados huecos y por eso aprovechan para atracar a carritos por puesto y particulares. El domingo a una señora le robaron su carro pasando el sector La Campechana. De noche es mucho más peligroso viajar, uno no puede dejar que lo agarre la noche, porque viaja a riesgo de que lo atraquen”, manifestó Luis Manrique, transportista de la ruta Maturín-San Félix.

Criticó la actuación de las alcabalas en esa vía, ya que a su juicio no funcionan como debería, y hasta retienen a los trabajadores del volante por largo rato. En algunos casos, los agarra la noche y deben seguir viajando con temor a ser robados.

“En días pasados me retuvieron por más de una hora en una alcabala y le dije que me permitiera seguir, porque me va a agarrar la noche y es riesgoso. Esa misma noche me lanzaron un ‘miguelito’ a la altura de Los Pozos pasando La Campechana y menos mal el carro aguantó la pela, porque agarró dos cauchos, pero no se espicharon y pude rodar un buen tramo, y llegando a un sector llamado Corralito fue que se espichó uno de los cauchos”, dijo Manrique.

Hacen un llamado al gobierno chavista de Monagas para que se ocupe de arreglar el mal estado de las vías en la entidad. En el caso de la vía al sur, registra un deterioro de 70%, porque son muchos los tramos con grandes troneras que han causado accidentes de tránsito.