FOTO desgarradora muestra a niños colorear en el piso de una tienda mientras se esconden del tirador en Illinois

Los niños que se vieron obligados a refugiarse en después de que un hombre armado abriera fuego en un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, llenaron libros para colorear en el sótano de una tienda mientras la policía buscaba al sospechoso fugitivo.

Por The Independent

En una imagen tuiteada por la reportera de CBS Chicago, Marissa Parra, a los cinco niños pequeños los observan de cerca dos adultos mientras dibujan y juegan con plastilina.

“Pintan de rojo, blanco y azul mientras sus padres esperan para averiguar si hay un hombre armado afuera”, tuiteó Parra.

Siete personas murieron y al menos dos decenas resultaron heridas cuando el hombre armado abrió fuego en el desfile del Día de la Independencia de Highland Park con un rifle de alto poder desde un techo.

Al menos un niño sufrió heridas graves, informaron las autoridades en una rueda de prensa.

Children sheltering in place in the basement of a Highland Park business

They colour in their red white and blue while their parents wait to find out if there’s a gunman on the loose outside. @cbschicago https://t.co/NC7aWOHSnJ pic.twitter.com/iB7cFANgdK

— Marissa Parra (@MarParNews) July 4, 2022