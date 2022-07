Se pasó de vivo: Altuve puso out a corredor con un insólito engaño (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El segunda base venezolano José Altuve sigue haciendo de las suyas pero no solo en la ofensiva, agarrando out a un corredor en la primera base, luego de que parecía acabar la jugada en el juego entre Astros de Houston y Angelinos de Anaheim.

Por: Meridiano

El jardínero de los Angelinos Taylor Ward cometió un despiste a la hora de pasar la inicial, ya que conectó un buen colocado imparable por el rightfield que cuando fue devuelto al cuadro lo interceptó José Altuve que no se la regresó al pitcher para terminar la jugada con un hombre en base.

Sin embargo, el catcher boricua Martín Maldonado se avivó para llegar a la primera base mientras el corredor veía a los jardines, para que el segunda base amagara con lanzar al montículo y teminara tirando a la almohadilla, agarrando out a Ward.

Here's the Maldonado play. It looked like Ward thought Altuve was throwing the ball playfully at him. pic.twitter.com/RXA9JxocSy

— Brian McTaggart (@brianmctaggart) July 3, 2022