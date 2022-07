Miguel Cabrera igualó a Rafael Palmeiro en impulsadas tras barrida de los Tigres (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Miguel Cabrera no se cansa de sumar nuevas marcas y este miércoles superó al miembro del Salón de la Fama, Dave Winfield, e igualó a Rafael Palmeiro en la lista histórica de carreras impulsadas, en la victoria de los Tigres de Detroit a Guardianes de Cleveland (8-2), a quienes barrieron en una srie de cuatro juegos por primera vez desde 2013.

El venezolano conectó un sencillo en el quinto episodio para remolcar par de rayitas, que sirvieron para aumentar la ventaja de los felinos en ese momento a 5-2. Cabrera llegó a las 1834 empujadas y dejó atrás a Winfield, para colocarse momentáneamente en la posición 18 de todos los tiempos.

Find something in life to love as much as @MiguelCabrera loves hitting with runners on and two outs. pic.twitter.com/PBYZWwBlyH

— Detroit Tigers (@tigers) July 6, 2022