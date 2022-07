Senadores pidieron a la Administración Biden renovar el TPS para venezolanos

La senadora Annette Taddeo junto a los congresistas Charlie Crist y Darren Soto, pidieron este miércoles a la Administración de Joe Biden renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos.

lapatilla.com

A través de mensajes en Twitter, Taddeo sostuvo una reunión con el congresista Crist, la ONG Caucus Venezolano Americano (VAC por sus siglas en inglés) y la Coalición de Inmigrantes de Florida (Flic), donde solicitaron al mandatario estadounidense extender el permiso para los ciudadanos de Venezuela que han escapado del régimen de Maduro.

“Estamos reunidos para una mesa redonda con @repCharlieCrist, @FLImmigrant y @VACaucus para discutir la carta que envié ayer con 44 de mis colegas legislativos demócratas pidiendo a la Casa Blanca que renueve y redesigne TPS para los venezolanos en todo nuestro país que han huido del régimen de Maduro”, escribió.

We’re gathered for a roundtable w/ @repCharlieCrist, @FLImmigrant and @VACaucus to discuss the letter I sent yesterday with 44 of my Dem legislative colleagues calling on the White House to renew and redesignate TPS for Venezuelans across our nation who have fled Maduro’s regime. pic.twitter.com/J5cdiackp2

— Senator Annette Taddeo (She/Her/Ella) (@SenatorTaddeo) July 6, 2022