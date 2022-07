Incendio en el mercado de pulgas más grande de Miami (Videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un gran incendio se desató este jueves en el mercado de pulgas Tropicana, cerca al aeropuerto de Miami y el más grande del condado, el cual ha dejado por el momento un herido mientras los bomberos se esfuerzan por controlar las llamas.

El fuego aparentemente comenzó en un carro de comida, desde donde se extendió a una tienda de campaña que alberga puestos de los comerciantes, y de ahí ha saltado a un almacén cercano, según reportan medios locales.

Las imágenes de las televisoras muestran vistas aéreas del lugar, que cuenta con 200 locales y está ubicado en el noroeste del condado Miami-Dade, envuelto en llamas y con varios carros de bomberos cerca.

Breaking: There is a large fire at the Tropicana Flea Market in Miami, Florida. pic.twitter.com/zpf18DPbqy

Según el diario Miami Herald, como resultado del fuego que se inició bien entrada la tarde de hoy una persona ha sufrido “lesiones traumáticas”.

#BREAKING Tropicana Flea Market is on fire. Miami-Dade firefighters are facing a large fire on Thursday afternoon near Allapattah. The dark smoke was visible from tall buildings in downtown Miami and Wynwood. pic.twitter.com/8oeuQEj60W

