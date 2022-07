El aterrador choque entre dos peloteros de los Padres que mandó a uno al hospital (Video)

El béisbol estadounidense vivió una noche difícil el último jueves en el partido entre Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco después de un impactante choque entre Jurickson Profar y C.J. Abrams, quienes en su intención por alcanzar una bola aérea se terminaron golpeando.

Por Infobae

Quien se llevó la peor parte del impacto fue Profar, jardinero izquierdo del equipo, porque golpeó su cabeza contra la rodilla de su compañero. De inmediato los presentes empezaron a pedir asistencia y tras algunos minutos parecía que no había ocurrido nada grave, tanto es así que el jugador se levantó caminó por el césped rumbo a los vestuarios sin ayuda.

Sin embargo, el mareo que sufrió a causa del golpe provocó que colapsara sobre el campo. La imagen de Profar cayendo sobre sus pasos se viralizó de inmediato en las redes sociales y causó estupor en el estadio. Fue entonces cuando se lo colocó sobre una camilla, se le puso un cuello ortopédico y se lo sacó del lugar en ambulancia rumbo a una clínica cercana. Antes de abandonar el recinto, el beisbolista levantó su puño derecho para llevarle algo de tranquilidad a los fanáticos.

CJ Abrams and Jurickson Profar have a NASTY collision after CJ made an INCREDIBLE play. Looks like Profar got the worst of it, as he is getting taken out of the game. Brutal collision to the head, as Profar is injured. #Padres pic.twitter.com/QIe0m7rtip

— Borna Nazari (@thehogwatch) July 8, 2022