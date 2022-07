Ella, una agente inmobiliaria; él, un convicto tras las rejas: La historia de amor de una intrigante pareja

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Cuando Erica Saunders recibió aquel llamado a su oficina no pensó que del otro lado de la línea estaba el amor de su vida. Tampoco imaginó que esa comunicación telefónica provenía de la cárcel de Texas (Estados Unidos).

Por: Clarín

El hombre cumplía una sentencia de siete años por ayudar en un robo a mano armada, pero como ya había superado gran parte de su condena, comenzaba a planificar lo que sería su nueva vida en libertad y buscaba un departamento para alquilar.

La agente de bienes raíces de 29 años respondió a su consulta y recién advirtió que la llamada provenía de prisión cuando escuchó hasta que una voz interrumpió para anunciar que la comunicación estaba a punto de cortarse: “Queda un minuto”.

“Fue entonces cuando dijo que me devolvería la llamada”, contó Erica en una entrevista con el sitio NeedToKnow.online, al recordar aquel fin de año del 2020 en que sin darse cuenta comenzaba su historia de amor.

Aunque la charla entre ellos fue muy breve, Erica y Austin, que tiene 26 años, sintieron una química especial. Se cayeron bien de inmediato y decidieron seguir en contacto. Pasaron siete meses hablando, conociéndose y de la comunicación por teléfono, pasaron a las videollamadas por FaceTime. También hubo cartas, mails y el vínculo entre ellos cada vez se volvía más fuerte e intenso.

“Mientras estuvo en la cárcel, aprendimos los lenguajes del amor del otro y creo que eso realmente nos ayudó a aprender más”, afirmó Erica. “Sin estar físicamente uno al lado del otro, la larga distancia fue terrible, pero realmente puso a prueba nuestra relación y superamos ese desafío”.

A pesar de los cuestionamientos que recibía por su relación con un desconocido que estaba en prisión, ella mantuvo su fe en sus sentimientos: “Sabía que era un gran hombre con grandes intenciones y el hombre para mí”.

Finalmente, el 9 de junio de 2021, Austin fue liberado. Y ese mismo día, en el instante inolvidable en que las rejas se abrieron para que volviera a caminar por las calles de Texas, Erica estaba allí, esperándolo para reunirse con él por primera vez.

? “Estaba nerviosa, pero en el momento en que nos abrazamos sentí una abrumadora oleada de calma. Mis preocupaciones se desvanecieron y me sentí segura en sus brazos”.

Las críticas que Erica debió afrontar

Sin embargo, no todo fue fácil, ya que Erica recibió muchas críticas de algunos de sus amigos y familiares. “Fue muy negativo por parte de algunas personas, ya que simplemente lo juzgaron en función de dónde estaba. Mi familia tenía miedo de que me estuviera usando. Pero cambiaron rápidamente una vez que vieron que me enviaba regalos y flores, además él también quería conocerlos”.

“Lo que no funcionó para alguien no significa que no funcionará para otros”, explicó. Luego, llegó el turno de que Austin conociera a Lily, la hija de 10 años que Erica tuvo en una relación anterior. La pequeña estaba encantada de ver a su madre enamorada y se llevaron bien desde el primer momento.

Erica y Austin, el amor que comenzó en prisión y terminó en el altar

Austin pronto le hizo la esperada pregunta a Erica y se arrodilló para proponerle matrimonio, ella aceptó emocionada y el 27 de diciembre de 2021 se casaron, solo seis meses después de la liberación de Austin de prisión.

“Estaba un poco emocionada ya que no tenía a nadie de mi familia inmediata a mi lado porque todo fue muy repentino y no pudieron llegar”, dijo Erica. “Estaba solo su familia allí, pero ellos ahora también son parte de mi familia también y todos fueron muy acogedores. También tuve a algunos de mis mejores amigos a mi lado, así que eso me ayudó”.

“Estoy tan feliz de no haber dejado que ninguna opinión negativa me influyera, ya que ahora me he casado con mi verdadero amor”, agregó. Sin embargo, Erica todavía debe enfrentar las opiniones negativas de sus seguidores en las redes sociales, ya que en su cuenta fue contando cada una de las instancias por las que debió pasar la pareja.

Sus clips se volvieron virales suman millones de visualizaciones, pero también muchas críticas: “Es triste que las mujeres necesiten ir a las cárceles para encontrar el amor”, criticó un detractor en un video que tuvo más de 8 millones de visitas.

Sin embargo, ella asegura que aprendió a lidiar con los comentarios y no se deja llevar: “Los errores no definen a una persona, yo ignoro a los que odian”.