Pánico y angustia en el aire: Avión de Emirates voló 14 horas con un gran agujero

Un avión de Emirates voló durante 14 horas con un enorme agujero, mientras cubría la ruta entre Dubai y Brisbane, Australia.

Por: El Diario NY

Los pasajeros del Airbus A380 vivieron momentos de terror al percatarse del desperfecto de la aeronave en la que viajaban.

La aerolínea señala que el agujero debió abrirse en algún momento del viaje. Creen que una tuerca del tren de aterrizaje impactó el lado izquierdo de la aeronave generando el enorme agujero.

“La tripulación de cabina supo que algo grave podría haber sucedido; inmediatamente se pusieron en contacto con la cabina”, compartió el profesor de inglés de la Universidad británica de Loughborough, Andrew Morris, a través de Twitter.

El pasajero narró que el “aterrador” incidente ocurrió “durante la altitud del vuelo”, aunque los trabajadores de la aerolínea en el avión “poco después, volvieron a la normalidad. Su conducta tranquila era reconfortante: sabían que no era algo catastrófico”.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw

— JACDEC (@JacdecNew) July 2, 2022