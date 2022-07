Señales que ese hombre solo está jugando y nunca serás su novia

Posteado en: Caricaturas

Estás muy ilusionada con ese hombre, ya lo idealizaste y ya pensaste hasta un futuro a su lado, pero eso no va a ocurrir si notas estas señales que te presentamos en este artículo, ya que solo indican que está jugando contigo, que te está usando para un propósito y nunca serás su novia, no podrás presumirlo como tu galán, porque se irá antes de que eso suceda.

Por En Pareja

1. Te contesta cuando quiere: Cuando tú le mandas mensajes o le marcas no te responde y después para que te conteste le tienes que volver a llamar y te dice que estaba ocupado o que simplemente le dio flojera responderte, mientras que tú cuando él te busca le estás contestando a los segundos, esa es una clara señal de que no está al pendiente de ti y le da igual atenderte o no.

2. No le interesa saber mucho de ti: Al salir a una cita o estar juntos, no te pregunta cosas sobre ti o sobre tu vida, no se interesa en tus gustos, con que se sepa tu nombre y tenga registrado tu número de celular con eso es más que suficiente para él, y es que así lo cree porque no está enfocado en querer algo serio contigo, sabe muy bien que solo eres alguien pasajero.

3. Todas sus salidas terminan en una sola cosa: Si salen juntos él insiste en que el plan es encerrarse en una habitación y terminar en una situación íntima, pero hasta ahí, no hay nada de romance, va directo al grano y no hay ninguna cosa diferente cada vez que salen, siempre es lo mismo, eso también debería darte una señal de alerta.