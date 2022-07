Temerario pitolo realizó un aterrizaje de emergecia en una autopista de EEUU tras una falla en el motor (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este es el increíble momento en que un valiente piloto hizo un aterrizaje de emergencia en una carretera muy transitada después de una falla en el motor.

La aeronave, que se cree que es un Aero Commander 100, descendió sobre la Ruta 19 de EE. UU. en Carolina del Norte alrededor de las 11:45 a. m. del domingo, dijo la oficina del alguacil del condado local.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

No se reportaron heridos, según reportes de medios locales.

El piloto del avión, Vincent Fraser, de Florida, relató que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que el motor del avión fallara en el aire. Además, Frases recordó que su suegro estaba a bordo en ese momento cuando la pareja se dirigía a casa después de ver una propiedad cerca del lago Fontana.

Vincent explicó que “Comencé a revisar mi lista de verificación y pude hacer que el avión se reiniciara y volara un poco, pero solo volaba de 3 a 5 segundos, y luego volvía a bajar y comenzaba a volar”. hundirse de nuevo”.

Imágenes increíbles muestran el avión de un solo motor cayendo en la carretera mientras Vincent busca un pequeño espacio entre los autos para evitar un choque peligroso.

La carretera principal terminó siendo el mejor lugar para aterrizar, ya que era la única sección de tierra plana en la zona montañosa.

“Por la gracia de Dios, miré a mi izquierda, y no podías verlo antes porque, ya sabes, son solo valles y montañas, pero hay un camino, ese camino en el que aterricé justo allí. , perfectamente alineados”, consideró Fraser.

Vincent recibió su licencia de piloto privado recién en octubre, con menos de 100 horas de experiencia de vuelo.

Wow! A video from Vincent Fraser shows the heart-stopping moment as a pilot had to make an emergency landing on a North Carolina highway. MORE: https://t.co/QxH1rLoAGD pic.twitter.com/W8sL8hb77W

— WRTV Indianapolis (@wrtv) July 8, 2022