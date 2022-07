VIDEO: La nueva metida de pata de Biden en un anuncio sobre el aborto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, protagonizó hoy una nueva metida de pata que se hizo viral en su país. El mandatario demócrata anunciaba un decreto para proteger el derecho al aborto, cuando se confundió y leyó mal el teleprompter que guiaba su discurso. “Fin de la frase. Repetir la oración”, dijo ante la imperturbable mirada de Kamala Harris, su vice, parada detrás suyo.

Por Clarín

Así fue la frase completa: “Cabe señalar que el porcentaje de mujeres que se registran para votar y emiten su voto es consistentemente más alto que el porcentaje de hombres que lo hacen. Fin de la cita. Repita la línea. Las mujeres no carecen de poder electoral o político, permítanme ser preciso, ni de poder político”, leyó, textual, el presidente norteamericano.

joe Biden has real-life Ron Burgandy moment, says "repeat the line" when the teleprompter wanted him to just repeat the line. pic.twitter.com/y9z0IPlqzA

— Jason Howerton (@jason_howerton) July 8, 2022