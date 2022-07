VIRAL: Peruano reclama a su pareja venezolana por desayunar arepas todos los días, pero es troleado (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En TikTok se han vuelto virales los videos que provocan risa entre miles de usuarios de redes sociales. Recientemente, una joven venezolana protagonizó una curiosa escena con su pequeño hijo y la divertida escena no pasó desapercibida, logrando miles de vistas en cuestión de segundos.

Por: El Popular

En las imágenes virales de TikTok se observa cómo la muchacha preparaba arepas mientras carga a su bebé. No obstante, manda singular mensaje a su pareja, quien se había ‘quejado’ del platillo por comerlo a diario.

“Cuando mi peruano me reclama por preparar arepa todos los días”, se lee en la descripción en el video viral. Por su parte, los usuarios han generado todo tipo de reacciones y comentarios tras ver cómo la joven troleó a su pareja.

“Soy venezolana y me aburre la arepa todos los días”, “No es por hablar mal, pero a mí no me gustan las arepas”, “Yo cuando me dice que no quiere arepa y yo sí” o “Me pasa lo mismo con mi esposo venezolano pobre de ese chico jajaja”, indicaron en las redes sociales.

Puedes leer la nota completa en El Popular