El momento en que el presidente de Sri Lanka aborda un buque de la armada tras huir del palacio (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A medida que empeora la crisis económica, las protestas en todo el país dieron como resultado la imposición de un toque de queda.

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa huyó después de que los manifestantes rodearan su casa. Rajapaksa fue visto abordando el SLNS Gajabahu, un buque patrullero de la Armada de Sri Lanka.

Rajapaksa huyó el sábado de su residencia oficial en Colombo minutos antes de que fuera asaltada por una multitud de manifestantes, que lo acusan de ser el responsable de la profunda crisis económica que atraviesa el país y quieren expulsarlo del poder.

Las cadenas de televisión locales mostraron imágenes de cientos de personas trepando por las puertas del palacio presidencial, un edificio de la época colonial, situado junto al mar y símbolo del poder en Sri Lanka.

Algunos manifestantes transmitieron en directo en las redes sociales videos que mostraban a una multitud deambulando por el interior del palacio.

“El presidente ha sido escoltado a un lugar seguro”, dijo una fuente de Defensa a la AFP.

“Él sigue siendo el presidente, está protegido por una unidad militar”, añadió esta fuente, según la cual los soldados que custodiaban la residencia oficial dispararon al aire para disuadir a los manifestantes de acercarse hasta que Rajapaksa fuera evacuado.

Funcionarios del gobierno afirmaron ignorar las intenciones del presidente Rajapaksa después de su huida.

“Estamos esperando instrucciones”, indicó a la AFP un alto funcionario. “Todavía no sabemos dónde está, pero sabemos que está con la Marina de Sri Lanka y que está a salvo”.

AFP

WATCH: Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) fled after protesters surrounded his home.

As the economic crisis worsens, protests across the country resulted in the imposition of a curfew. pic.twitter.com/RY8ZXbhatc

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 9, 2022