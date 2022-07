El presidente Sri Lanka presentará su renuncia el próximo 13 de julio, según vocero oficial

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ha informado que renunciará a la presidencia el 13 de julio, anunció el miembro del parlamento Mahinda Yapa Abeywardena en una conferencia de prensa.

Por News wire

“Me han pedido que informe a la nación que, para garantizar una transición pacífica del poder, el presidente renunciará el 13 de julio”, dijo el orador.

President told me to inform the country he will resign on the 13th to handing over the power peacefully – Speaker pic.twitter.com/Q1BTXedIiT

— NewsWire ?? (@NewsWireLK) July 9, 2022