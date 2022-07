Fichaje cerrado: Raheem Sterling, nuevo jugador del Chelsea

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A falta de confirmación oficial, Raheem Sterling es nuevo jugador del Chelsea. Tal y como ha informado Fabrizio Romano, el periodista italiano ha entonado su conocido ‘here we go’ para confirmar el traspaso.

Por: Fichajes.net

Desde hace varios días, las conversaciones entre Manchester City, Chelsea y Raheem Sterling avanzaban positivamente. Finalmente, tal y como informa el citado periodista, el traspaso ha alcanzado un buen puerto. En ningún momento de las negociaciones ha existido algún tipo de problema. De principio a fin, el deseo de las tres partes era alcanzar un acuerdo.

Al parecer, Raheem Sterling firma un contrato por cinco temporadas, por lo que será jugador del Chelsea hasta junio de 2027. De este modo, tras su paso por Liverpool y Manchester City, el atacante inglés aterriza en otro gran club de Inglaterra.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done ?? #CFC

Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022