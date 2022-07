El momento en que Ucrania destruyó nueve tanques rusos en increíble ataque coordinado (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ministerio de Defensa de Ucrania publicó un impresionante video de cómo destruyó nueve tanques de guerra de Rusia con una serie de ataques aéreos.

Por Infobae

“En esta batalla las fuerzas aéreas ucranianas destruyeron nueve tanques rusos. El número total de tanques del enemigo destruidos pronto alcanzará los 2.000?, señaló la cuenta oficial del ministerio en Twitter, con imágenes del Comando de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania.

In this battle Ukrainian airborne forces destroyed nine russian tanks.

Total number of the enemy’s tanks destroyed will soon reach 2,000.

Footage by the Command of the Ukrainian Air Assault Forces. pic.twitter.com/PFVHJwoMcr

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 8, 2022