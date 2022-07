Vinicius Junior renovó su contrato con el Real Madrid por los próximos cinco años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El atacante brasileño, Vinicius Junior, renovó su contrato con el Real Madrid por las próximas cinco temporadas, a la espera de que el club lo anuncie de manera oficial.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó la noticia este sábado en su cuenta de Twitter, donde mencionó que la renovación se concretó tras el acuerdo verbal entre ambas partes en junio.

El nuevo contrato de Vinicius será hasta 2027, como lo quería el presidente de la institución merengue, Florentino Pérez. El reportero indicó que el equipo decidirá el mejor momento para anuncialo, pero ya la firma está lista.

Real Madrid update: Vinícius Júnior has signed the new contract! It’s now done after verbal agreement revealed last month. ??? #RealMadrid

New deal will be valid until 2027, as Florentino Pérez wanted.

The club will decide the best moment to announce it – but it’s now signed. pic.twitter.com/thJLxToci4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022