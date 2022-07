Cómo el VIDEO de un abogado soviético con prostitutas puso a Putin en el camino del Kremlin

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La guerra de Vladimir Putin en Ucrania ha resultado en la muerte de decenas de miles de soldados rusos. Miles yacen sin enterrar y abandonados donde cayeron en el campo de batalla, con sus tanques y camiones en mal estado abandonados por falta de combustible o bombardeados en escombros enredados.

Por: Daily Mail / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Estas no son características de una superpotencia global. Son signos de la decadencia y la corrupción desenfrenada que caracteriza a Rusia bajo el gobierno del zar paranoico y cleptómano de un estado mafioso en quiebra.

Putin ha ordeñado miles de millones de rublos mientras su gente se muere de hambre y no le importa un bledo las vidas perdidas en Ucrania.

Es un hombre que está aterrorizado por la idea de su propia muerte y por la traición de quienes lo rodean hasta tal punto que ni siquiera les dijo a sus generales que iban a invadir Ucrania hasta la noche antes de que los tanques cruzaran la frontera. . Creía que desfilarían victoriosamente por la plaza principal de Kyiv en 72 horas.

He seguido la carrera de Putin durante más de 20 años, he hablado con sus oponentes, con los políticos que ha hecho matar, aplastar o expulsar al exilio. Incluso me he enfrentado al hombre mismo por sus políticas asesinas y, como resultado, no puedo volver a Rusia.

Esta es la historia de cómo un oficial subalterno de la KGB se convirtió en el asesino del Kremlin.

A pocos kilómetros del santuario junto a la carretera a los ucranianos asesinados en el Gran Terror de Stalin de 1937 (cruces de metal sombrío y una losa de granito entre los abedules) se encuentra el último puesto de control del ejército ucraniano antes de la línea del frente en el distrito de Kyiv en el norte de Ucrania.

Es mediados de marzo. Estoy allí como reportero. Pero a medida que nos acercamos, se nos ordena retroceder, alejándonos del ejército ruso, que ahora parece estar en retirada. ¿Se han movido los rusos? ¿Qué están haciendo?’ Pregunto. La respuesta es sorprendente.

“Tienen tanta hambre que acuden a los aldeanos y les piden comida”, responde un lugareño. Sus comandantes quieren que peleen, pero están demasiado ocupados pidiendo sobras para comer.

Soldados ucranianos han encontrado tanques rusos abandonados con raciones de comida siete años después de su fecha de caducidad. Mucho antes de la guerra, hubo informes de que a los soldados se les había dado de comer estofado hecho con comida para perros enlatada, rebautizado como “carne de res de primera calidad”.

Mientras que las tropas rusas sobreviven con comida podrida, las versiones frescas de sus paquetes de raciones se pueden comprar libremente en el equivalente ruso de eBay por un puñado de rublos.

Es un excelente ejemplo de la corrupción que está acabando con la maquinaria de guerra rusa: una corrupción tan extendida que todos, desde los altos mandos hasta el soldado raso más bajo, buscan desviar cada rublo que pueden del estado.

En el corazón de la estafa de las raciones se encuentra uno de los gánsteres favoritos de Putin, Yevgeny Prigozhin. Conocido como el chef de Putin porque su empresa de catering tiene un contrato multimillonario para suministrar alimentos al ejército ruso, también se cree que Prigozhin es responsable de la notoria máquina de propaganda rusa en Internet que bombea veneno a Occidente, así como de la empresa de mercenarios asesinos. , el Grupo Wagner, que opera en Ucrania.

Prigozhin fue una vez un matón que cumplió nueve años de prisión por robo, fraude y gangsterismo. Al igual que Putin, que es diez años menor que él, creció en Leningrado (ahora San Petersburgo), en el lado equivocado de las vías.

Putin nació en octubre de 1952 cuando a Stalin le quedaban otros cinco meses de vida. Su madre y su padre, trabajadores de una fábrica (un submarinista que luchó en un batallón militar de la policía secreta NKVD) vieron morir a sus dos primeros hijos en la infancia. Vladimir nació cuando su madre tenía 41 años.

Hay un giro en la historia de su infancia, con una mujer de etnia rusa que vive en Georgia y afirma que Putin era su hijo bastardo. Ella dice que su padre se escapó y su nuevo hombre ‘no quería que ‘Vova’ [el apodo ruso de Vladimir] viviera más con nosotros. ¿Quién quiere el hijo de otra persona?

La profesora jubilada Nora Gogolashvili ha confirmado la historia de la mujer, que podría explicar mucho sobre Putin. Otros lo disputan. Lo cierto es que Putin creció en un lúgubre apartamento en un quinto piso compartido con otras dos familias.

Vera Dmitrievna Gurevich fue su maestra: ‘Tenían un apartamento horrible. Era comunal y tan frío, simplemente horrible. No había agua caliente, ni baño.

Putin era pequeño, incluso para esos días desnutridos, pero muy pronto se ganó la reputación de dar puñetazos, o patadas, por encima de su peso.

Zarina Zabrisky, una novelista rusa exiliada en los EE. UU., investigó el pasado de gángster de Putin y dijo que a la edad de 12 años se metió profundamente en las artes marciales: aprendió judo y defensa personal sin armas con Leonid ‘The Sportsman’ Usvyatsov, un luchador profesional. . Usvyatsov también fue el jefe de una banda del crimen organizado con condenas por fraude monetario y violación que pasó casi 20 años en prisión. Su lápida dice: “Estoy muerto, pero la mafia es inmortal”.

Muchos de los amigos de judo de Putin siguen siendo parte de su pandilla. Algunos son multimillonarios.

A principios de la década de 1970, Usvyatsov ingresó a Putin en la Universidad Estatal de Leningrado, donde uno de sus profesores fue Anatoly Sobchak, quien resurgiría en 1991 como alcalde de San Petersburgo.

En 1975, Putin se unió a la KGB, una vía para salir de la pobreza para muchos jóvenes rusos.

El entrenamiento fue intenso: se dice que a los alumnos se les dio un cachorro alsaciano al comienzo del curso, y para graduarse al final tuvieron que estrangularlo con sus propias manos.

Los mejores operadores conseguían puestos destacados en Nueva York, París o Roma, pero el primer trabajo de Putin fue monitorear a extranjeros y funcionarios consulares en Leningrado. Allí conoció a Lyudmila Shkrebneva, una azafata de Aeroflot, y se casaron en 1983. A la KGB le gustaba que sus oficiales se casaran, ya que les daba influencia a las autoridades si se sentían tentados a desertar.

El segundo puesto de Putin fue en Dresde, en la Alemania Oriental comunista, donde se ha sugerido que fue responsable de armar al grupo terrorista de extrema izquierda con sede en Alemania Occidental, la Facción del Ejército Rojo. Allí, según los informes, hizo algunos amigos útiles en la policía secreta, uno de los cuales era Matthias Warnig, ahora banquero, que era el líder alemán del proyecto Nord Stream, canalizando grandes cantidades de gas de Rusia a Alemania.

Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, Putin se encontró metiendo archivos de la KGB en la caldera del sótano de su edificio de oficinas hasta que se resquebrajó por el exceso de calor.

Su tragedia, nuestra tragedia, fue que no tenía conocimiento de primera mano del fracaso de la Unión Soviética.

En lugar de aprender sobre las fallas endémicas que llevaron al desastre de la planta nuclear de Chernobyl o la desventura de los soviéticos en Afganistán, se tragó la tontería de que el colapso del imperio soviético fue el resultado del engaño occidental y la traición interna. No la verdad: que la Unión Soviética se había quedado sin efectivo, confianza en sí misma y propósito.

Como resultado, Putin sufre una visión de túnel, ya que una vez declaró que la caída de la Unión Soviética fue “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”.

Quizás fueron las conexiones de Putin con el hampa lo que hizo que su exprofesor universitario Anatoly Sobchak lo nombrara vicealcalde de la San Petersburgo postsoviética. Ciertamente era una broma en la ciudad que Sobchak fuera alcalde de día y Putin alcalde de noche. Detrás de escena, Putin vendió licencias, permisos y papeleo para permitir que los empresarios, casi siempre conectados con la mafia, obtuvieran ganancias considerables. Todos involucrados en la mafia.

Por su parte, tanto Sobchak como Putin se enriquecieron.

Crítico para el gángsterismo encubierto de Putin fue sobornar a la policía y al poder judicial para subvertir el estado de derecho.

El patrón que siguió Putin como presidente ruso a partir de 2000 se estableció en San Petersburgo: crear un sistema corrupto, dar la vuelta a las fuerzas de la ley y el orden, utilizar la renombrada KGB para hacer cumplir su voluntad.

El San Petersburgo postsoviético tenía grandes reservas de metales valiosos, pero no tenía alimentos. Putin organizó contratos para intercambiar los metales por alimentos. Pero el metal se vendía barato, la comida se pedía a precios altísimos. Las ganancias se destinaron a empresas ficticias que desaparecieron rápidamente, llevándose el dinero con ellas.

Se acercó a la banda criminal Tambov, la más grande y desagradable de San Petersburgo, que estaba conectada con Roman Tsepov, quien fundó la empresa de seguridad que brindaba protección a Putin y Sobchak. Se dijo que el hombre era el intermediario entre Putin y la mafia, manejando ‘dinero negro’.

Tsepov fue arrestado en varias ocasiones, pero los cargos nunca se mantuvieron. También sobrevivió a cinco atentados contra su vida y, según los informes, le dio a la esposa de Putin, Lyudmila, una esmeralda robada de Corea del Sur. Más tarde, Tsepov fue envenenado.

Otra figura carismática que vio la utilidad de Putin fue Boris Berezovsky, un brillante matemático convertido en vendedor de autos que necesitaba un permiso para construir un garaje para dar servicio a los lujosos Mercedes y BMW que estaba importando de Alemania.

Cuando Sobchak fue destituido de su cargo en 1996, recomendó a Putin al líder ruso Boris Yeltsin, quien le dio un trabajo en el departamento de propiedades del Kremlin.

El momento fue fortuito: una nueva clase de oligarca estaba robando miles de millones del desafortunado público ruso. Roman Abramovich y su entonces mentor, Berezovsky, se lucraron en una subasta amañada para el gigante petrolero siberiano Sibneft, aportando 100 millones de dólares cada uno para una empresa valorada en miles de millones. Oleg Deripaska hizo algo similar con sus minas y fundiciones de aluminio en Siberia.

Cuando los números de las encuestas de Yeltsin se derrumbaron, los oligarcas compraron las elecciones para él, pero comenzaron a buscar un testaferro más confiable.

Berezovsky sugirió a Putin.

En 1998, Putin fue nombrado jefe del FSB, guardián de los secretos del Kremlin y rey ??del kompromat, material comprometedor. Era una época de crisis para los oligarcas. El fiscal jefe de Rusia, Yuri Skuratov, estaba investigando sus negocios turbios con Yeltsin.

Al año siguiente, los televidentes rusos en horario de máxima audiencia vieron un video granulado en blanco y negro de un hombre gordo de mediana edad en la cama con dos jóvenes prostitutas.

Skuratov negó ser el hombre del video, pero su carrera terminó y su investigación se cerró.

La recompensa fue enorme.

Yeltsin nombró a Putin primer ministro interino. Kompromat le dio a Putin las llaves del Kremlin. Y entonces comenzó la matanza grave.

Su candidatura a la presidencia, en 2000, fue perfecta. Muy popular entre el electorado ruso, también fue agasajado por los líderes occidentales porque parecía muy diferente a Yeltsin: sobrio, mesurado y coherente.

Pero había gente que sabía de su tiempo en San Petersburgo. Uno de ellos fue su amigo más antiguo en la política, Anatoly Sobchak.

Tres días después de que Putin le pidiera a Sobchak que hiciera campaña a su favor en Kaliningrado, un enclave ruso entre Polonia y Lituania, sufrió un infarto fatal.

Lo que hizo que las circunstancias fueran tan sospechosas fue que sus dos guardaespaldas también sufrieron ataques al corazón. Se cree que los tres fueron envenenados por una sustancia rociada sobre la lámpara de lectura de su mesita de noche.

Los verdaderos colores de Putin comenzaron a emerger. En septiembre de 1999, una serie de bombas en bloques de apartamentos de clase trabajadora en Moscú y el sur mataron a cientos de rusos. Putin culpó de los atentados a los terroristas chechenos, pero la evidencia es convincente de que las bombas fueron una operación clandestina del KGB-FSB.

Un parlamentario de la oposición que valientemente hizo preguntas fue envenenado por su problema. Su cabello se cayó y su piel se descascaró en lo que muchos sospechan que fue un simulacro por el asesinato en Londres de Alexander Litvinenko con polonio-210.

Antes de morir, el crítico de Putin expuso la Rusia del presidente en pocas palabras: ‘La mafia se ha puesto el uniforme. Los mafiosos son boy scouts comparados con nuestros servicios de seguridad. Ahora son precisamente las personas que se supone que deben luchar contra el crimen las que son corruptas”.

Putin usó los atentados con bombas en los apartamentos para lanzar una guerra en Chechenia que libró sin piedad. Fui a Chechenia encubierto, vi pruebas de que el ejército ruso bombardeó una columna de refugiados y llamé criminal de guerra a Putin por primera vez en marzo de 2000.

Cuando el submarino ruso Kursk se hundió ese año con la pérdida de 118 marineros, la reacción de Putin mostró su característica falta de empatía: “Se hundió”.

Usó un asedio a un teatro de Moscú en el que 170 personas murieron para reprimir a la oposición.

Mientras tanto, Putin se estaba volviendo extraordinariamente rico.

Se dice que su ahora ex esposa, Lyudmila, tiene negocios y propiedades en toda Rusia, incluida una casa en Kaliningrado que alquila y otra mansión que alguna vez fue propiedad de la familia del escritor Tolstoi, que genera millones de dólares al año en ingresos por alquiler.

La vida familiar reciente de Putin es tan turbia como sus finanzas.

Hasta hace poco, se sabía poco sobre sus hijas, Maria Vorontsova y Katerina Tikhonova. No los reconoce oficialmente y viven con nombres diferentes. Se cree que están más cerca de los multimillonarios que de los millonarios.

La mayor, María, se casó con un empresario holandés. En 2010, se vieron envueltos en una disputa con el banquero ruso Matvey Urin. En media hora, Urin fue arrestado. Pasó ocho años adentro, perdiendo todos sus bancos y su dinero.

Putin se divorció de Lyudmila en 2014 después de 30 años de matrimonio, y se dice que no faltaron amantes.

Se cree que la primera fue Svetlana Krivonogikh, propietaria del cinco por ciento del Banco Rossiya, al que la inteligencia de EE. UU. llama la alcancía de Putin, una participación valorada en decenas de millones de dólares. Svetlana, una ex limpiadora, fue revelada por Pandora Papers como propietaria de un piso de 3,3 millones de libras esterlinas en Mónaco y su hija tiene un gran parecido físico con Putin.

Luego está Alina Kabaeva, una gimnasta campeona olímpica que desapareció tras quedar embarazada en 2007. Se cree que tuvo un hijo, seguido de una hija en un hospital de Suiza en 2015 y mellizos en 2019 en una maternidad de Moscú que había sido vaciada. de otros pacientes.

Nadie sabe con certeza cuántos hijos tiene Putin. La mejor suposición son dos hijas de Lyudmila, una hija con Svetlana y tres o cuatro hijos de Alina, seis o siete en total. Pero nadie se atreve a preguntar.

Ponerse del lado equivocado de Putin puede tener un precio muy alto. Un año después de que el político opositor Boris Nemtsov criticara la anexión de Crimea en 2014, fue asesinado a tiros a 100 metros del Kremlin. La lista de personas que han sido envenenadas en Rusia, Gran Bretaña y otros lugares es larga; también lo es la lista de críticos que han recibido disparos, han estado en accidentes aéreos o se han caído de las ventanas.

Chris Donnelly es un ex observador del Kremlin de la OTAN que ha pasado toda su carrera tratando de entender a Rusia. Antes de la invasión de Ucrania de este año, me habló de la actitud de Putin hacia Occidente, que necesita adoptar una ‘mentalidad de guerra’ contra Moscú.

Él dijo: ‘Necesitas diferentes procedimientos, diferentes prioridades. No se trata solo de tanques, barcos, aviones, bombas y balas, sino de todo lo que hay en el arsenal de un estado, información, economía, cibernética, soborno, corrupción, política… todo’.

Por lo tanto, dice, los asesinatos políticos del Kremlin pueden entenderse mejor como actos de guerra. ‘Putin quiere que sus enemigos le tengan miedo’, añade.

Como muchos matones, Putin tiene miedo de sus enemigos. O paranoico, al menos. Es por eso que no le dijo a sus generales sobre su plan de invasión de Ucrania hasta el último minuto, y por qué sus jefes de inteligencia le tenían tanto miedo que tenían demasiado miedo de darle información precisa sobre el estado de preparación de Ucrania.

El parlamentario Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, cree que la Rusia de Putin se entiende mejor como un país que ha sido capturado por su servicio de inteligencia.

El peligro para Putin es que la historia nos dice que Rusia no tolera el fracaso por mucho tiempo. Mi sensación es que ya no controla adecuadamente la maquinaria del Kremlin como lo hacía a principios de 2022. Y que las máquinas del Kremlin ya no obedecen a su amo como antes: como Stalin, el dictador que tanto admira, Putin ha comenzado a arrestar a sus lugartenientes de confianza anteriormente por cargos falsos.

Durante demasiado tiempo, los líderes occidentales han temblado cuando Putin y su espectáculo de matones del Kremlin han hecho amenazas nucleares y les han gruñido. El coraje de los ucranianos nos ha enseñado una lección que estábamos en peligro de olvidar: que la democracia debe ser defendida, que la libertad de expresión no es gratis.

Los últimos Romanov cometieron el mismo tipo de error que ha cometido Vladimir Putin, sobreestimando irremediablemente el poderío del ejército ruso y la voluntad de morir de sus soldados.

Predigo que Putin no se ha ido por mucho tiempo. El rumor es que sufre de cáncer avanzado y que el tratamiento con esteroides es responsable de algunos de sus recientes comportamientos extraños.

Cuando lo interpelé en Siberia sobre el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre Ucrania en 2014, parecía una comadreja. Ahora parece un hámster con las mejillas rellenas de paja. Esa apariencia hinchada sugiere abuso de esteroides.

Al igual que Stalin, se preguntará si uno de sus generales alcanzará un revólver. O uno de sus médicos se encarga de que nunca se despierte después de la cirugía. O que alguien pueda envenenarlo. Ese sería un final muy shakesperiano.