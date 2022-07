Horacio Medina: La era del titular y los 300 caracteres

Posteado en: Opinión

El pasado viernes 8 de julio, atendiendo la invitación de dos reputadas organizaciones VAPA (Venezuelan American Petroleum Association) y VENAMERICA, la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA presentó los resultados de la Gestión 2021 y 1T 2022 como resumen representativo del documento consignado en la Asamblea Nacional, la Contraloría Especial y la Procuraduría Especial.

Entendiendo la responsabilidad intrínseca del serio compromiso que esta presentación pública representaba, contamos con la presencia del Presidente Ejecutivo de CITGO, Ing. Carlos Jordá. De modo que de manera presencial estábamos, en las oficinas de CITGO en Houston, donde habíamos concurrido para atender importantes reuniones, nos encontrábamos Carlos Jordá, Julián Cárdenas (integrante de la Junta Ad Hoc de PDVSA) y quien suscribe.

Estuvimos más de dos horas exponiendo y luego, un tiempo adicional respondiendo las preguntas derivas de la presentación e inquietudes de los asistentes. Sin ningún tipo de filtro ni restricción, como corresponde a una invitación abierta y al espíritu de una rendición de cuentas: Cumpliendo con Venezuela.

Nos parece alucinante que la única referencia que hemos visto, se circunscribe a titulares insensatos y tendenciosos que no reflejan, por demás, lo comentado durante la sesión. Tampoco en las notas se hace mención al referido evento.

Estos titulares referidos, se derivan de una pregunta enmarcada en el supuesto escenario, donde señala que previa aprobación de OFAC, crudo venezolano regrese a la Costa del Golfo (donde CITGO tiene dos refinerías), lo cual implica que el gobierno de los EEUU ha permitido, autorizado y aceptado este suministro. Aceptado el supuesto, la pregunta se concreta a saber si CITGO estaría dispuesta a comprar ese crudo.

La repuesta del Ing. Jordá, palabras más o palabras menos, indica que, se haría un análisis corporativo considerando variables como precio, calidad y rendimiento. Si luego de esto, se tiene una respuesta favorable, se tomaría la decisión de comprarlo, previa consideración e importante observación: a menos que PDVSA no lo autorice.

Al tratar de complementar la respuesta que nosotros compartimos de manera absoluta, indicamos que, en nuestra opinión, no tendría por qué haber ninguna objeción, si ese fuese el caso, al menos para analizar la situación. Recordamos que, respondiendo una pregunta similar, tiempo atrás, nuestra respuesta fue manipulada por algunos medios de comunicación.

Podemos referir dos de esos titulares:

“Citgo ready to resume all imports from Venezuela if U.S. authorizes.”

“La Citgo de Guaidó dispuesta a importar el petróleo de Maduro.”

En el primer caso, jamás se expresó que estábamos “listos” para comprar, en ese supuesto escenario, crudo proveniente de Venezuela, primero porque CITGO luego de un esfuerzo técnico operacional importante, ha hecho cambios estructurales para adaptarse a las nuevas realidades de suministro y, por ejemplo, su refinería de Corpus Chriti (cumple 100 años) cambio su alimentación de 60% de crudo pesado y 40 % de mediano-liviano a una dieta de 60% de mediano-liviano y 40% de pesado. De modo que, el esfuerzo hecho con profesionales de altura y una gerencia que toma decisiones, no obliga a esperar ni milagros ni favores.

En el segundo caso de ejemplo, se nota un deliberado propósito de hacer daño. En primer lugar, CITGO no es de Guaidó, CITGO es una empresa estadounidense, 100% propiedad de los venezolanos y en segundo lugar, no se estaría comprando el crudo de Maduro. Sin duda, las pretensiones de desprestigiar y tergiversar son obvias.

Es obvio que, en el supuesto negado que este escenario avance a corto plazo, la producción incremental de Venezuela, muy probablemente vendría al mercado estadounidense, donde empresas de refinación, muchas competidores de CITGO, podrían mostrar interés comercial, luego de haber hecho los análisis pertinentes en comprar ese crudo. ¿Por qué no podría hacerlo CITGO? Solo por dos razones: porque no le resulte atractivo o, por una decisión política. El análisis comercial y corporativo le corresponderá a CITGO, la decisión política estará en otra instancia.

Finalmente, en lo personal, mantengo mi férrea posición de oponerme al levantamiento parcial de sanciones y restricciones sino hay cambios sustantivos y creíbles en el régimen de Maduro. Además, ni he hecho ni pienso hacer, ninguna petición de excepción para las condiciones actuales. CITGO se ha venido transformado hacia lo que fue su origen: una corporación de alto rendimiento que reivindica la protección de los gobiernos de EEUU y lo agradece, aumentado su eficiencia y su producción de combustibles.

Estamos orgullosos de presentar una gestión en PDVSA Ad Hoc y la cadena corporativa de CITGO, de excelencia, transparencia y credibilidad, lo cual, dicho sea de paso, no parece ser noticia de interés para medios y opinadores que tienen sus propios intereses subalternos.

Horacio Medina.

P.D. Quienes desean ver la presentación completa, este es el link .https://youtu.be/sHvVgHXjfuM