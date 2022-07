VIDEO: La violenta explosión de un sistema de defensa ucraniano que casi calcina a un soldado ruso

Imágenes de la destrucción de un vehículo 5P85S/S-300 de misiles ucranianos a manos de una soldado ruso comenzaron a circular en las últimas horas por distintas plataformas y principalmente en Twitter. El video de unos segundos de duración muestra la manera más insegura de destruir al inmenso vehículo.

Por: La Nación

Según precisó Ukranian Weapons Tracker, el episodio tuvo lugar durante los primeros días de la guerra en el Óblast de Kherson. Con el cuerpo sobre la tierra, el militar afiliado al ejercito del Kremlin apunta -con ayuda de una inmensa ametralladora- contra uno de los cohetes cargados sobre el transporte.

El metraje fue compartido también a través del canal de Telegram de las distintos grupos guerrilleros asociados con el Ministerio de Defensa Ruso. Kherson, puerta de entrada a Crimea, es la única capital regional que Rusia logró capturar desde que comenzó la guerra el 24 de febrero.

Debido a su importancia, y a más de 100 días de comenzado el conflicto bélico, un oficial de inteligencia militar anticipó que violentos combates se desataran en los suburbios de la ciudad ubicada al sur de Ucrania. “La próxima semana o dos serán aún más interesantes”, vaticinó.

#Ukraine: A Russian soldier demonstrating the most unsafe method of destroying a Ukrainian 5P85S launcher from a S-300PS SAM system.

This launcher is likely a part of a S-300PS battery which was abandoned in #Kherson Oblast in the first days of war. pic.twitter.com/DRCprM5U6b

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 6, 2022