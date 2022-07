Andres Schloeter: Primero Justicia se tiene que reconectar con la gente (Entrevista)

Posteado en: Destacados, Nacionales

Un ambiente de júbilo, de celebración, y de compromiso vivieron los militantes del partido Primero Justicia, este 9 de julio, luego de llevarse cabo un proceso electoral interno, en el que fueron escogidas nuevas autoridades, en diferentes escalas.

Andres Schloeter, conocido como “Chola”, fue uno de los que resultó victorioso en la contienda y actualmente ostenta el cargo de presidente de Primero Justicia en el estado Miranda, a sus 37 años de edad. “Chola” inició su carrera política a los 26 años de edad, se desempeñó como secretario de organización, y después coordinador del municipio Sucre, y se preparó académicamente graduándose de economista, para luego culminar una maestría en “Gerencia Pública”.

Por Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina

El dirigente político explicó que tras los pasados comicios regionales del 21 de noviembre de 2021, y las presiones de las bases, entre otros aspectos, la tolda aurinegra vio necesario ir a un proceso de renovación, de corregir errores, buscar la modernización, y mejorar de cara al futuro. Es por ello que se celebró la contienda de los justicieros la cual calificó como emocionante.

Considera que la actividad sirvió para demostrar que hay oportunidades, que el partido tiene estructura en los 21 municipios del estado Miranda, que los liderazgos se renovaron, y que la meritocracia funciona.

“Mira yo creo que este es un momento en que la política está mal vista por la mayoría de la sociedad y siento que los problemas de la política no se resuelven con la antipolítica, si no por le contrario, creo que si se cometieron errores, si salió mal el año pasado, creo que hay que entender muy bien cuáles fueron cada uno de esos errores, y poderlos corregir para poder entonces tener unos resultados diferentes”.

Schloeter sostiene que todos los que deseen realmente el cambio, así como también salir de “la tiranía y de los candidatos de Nicolás Maduro”, hay que buscar espacios de encuentros donde se puedan aglutinar las fuerzas de todos los que quieran un país libre, donde haya justicia, y vivir dignamente ,puedan tener candidaturas unitarias.

“No me refiero a la tarjeta de la unidad, me refiero a candidaturas unitarias que representen a quienes quieren algo distinto al gobierno. En ese sentido le principal reto que tenemos en Miranda para recuperar la fuerza que PJ una vez tuvo, en un momento dado, teníamos el gobernador de Miranda, varios alcaldes, decenas concejales, diputados regionales, y diputados nacionales, y hoy esa no es la realidad de Primero Justicia.

Yo creo que el principal reto que tenemos el volver al principio donde comenzó todo, en el municipio.”

El presidente de PJ Miranda, enfatizó que tiene como retos identificar liderazgos en cada municipio de la región, que hayan dirigentes que tengan la posibilidad de brindarle una calidad de vida a sus vecinos, buscar personas que estén al lado de la gente denunciando los problemas, que construyan alternativas diferentes.

“El principal reto que tenemos en Miranda es quiénes ven a ser esos hombres y mujeres que tendrán capacidad en el 2025 y en adelante de poder liderar los municipio donde viven”, indicó.

Por otra parte, con respecto a la contienda a la primera magistratura del país, la considera “lejos de alcanzar” si no se actúa de inmediato. Manifestó que para poder llevar a cabo ese cambio tiene que haber una organización “muy robusta”, y además, arrancar de abajo hacia arriba..

Schloeter celebró que su partido haya dado el paso de renovación, de volver a sus orígenes, y de reorganizarse.

“Primero Justicia tiene que prepararse para las elecciones presidenciales, reconectarse con la gente, lo del fin de semana fue importante para también aplicar la democracia interna, y que la democracia interna permita que haya cambios. Si nosotros queremos la alternanza en el poder y que no pueda haber reelección indefinida creo que lo mismo aplica para la propia casa…”

Por último, Schloeter ve necesario tener servidores públicos que sean honestos, que no estén en un cargo para servirse, sino para servir, personas que tengan integridad.

Aprecie más de esta entrevista en el siguiente video