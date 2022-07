Biden pierde terreno: La mayoría de los votantes demócratas quieren a otro candidato en 2024

Posteado en: USA

La mayoría de los demócratas dice que preferiría a otro candidato para la elección en 2024 que no sea el presidente Joe Biden, lo que marca un nuevo dato del retroceso entre votantes del mandatario.

Por El Diario NY

El 64 por ciento de los demócratas encuestados no quiere a Biden en 2024, quien tiene un respaldo de apenas el 26%, según el sondeo de The New York Times/Siena College.

Aunque la Casa Blanca ha insistido en que Biden se postulará a la reelección en 2024, cuando tenga casi 82 años, hay voces entre líderes demócratas que están lanzando alertas, sobre todo por la situación económica en el país con la inflación, así como problemas en inmigración, los dos asuntos clave durante las campañas.

Si la elección fuera en este momento, según el sondeo, el 44 por ciento de los encuestados votaría por el presidente Biden, mientras 41 por ciento dijo que apoyaría al expresidente Donald Trump.

El Times sigue la tendencia de otras encuestas que han revelado que la mayoría de los estadounidenses considera que el país va “en la dirección incorrecta”. En este caso el 76 por ciento se mantuvo en esa postura.

