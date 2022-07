Gastó 600 mil dólares para parecerse a Kim Kardashian y ahora quiere “destransicionarse”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Ya no quiere seguir el ritmo de las Kardashian.

Por: NY Post

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Una ex modelo de Versace que gastó casi $ 600 mil en cirugías para convertirse en una Kim Kardashian ahora ha desembolsado $ 120 mil para “destransicionar” a su apariencia original.

Jennifer Pamplona, ??de 29 años, se sometió a más de 40 procedimientos cosméticos en el transcurso de 12 años en un intento por emular a la superestrella de la realidad, antes de darse cuenta de que su felicidad era superficial.

“La gente me llamaba Kardashian y empezó a ser molesto”, dijo la belleza nacida en Brasil a Caters. “Yo había trabajado y estudiado y era empresaria. Hice todas estas cosas y obtuve todos estos logros en mi vida personal, pero solo me reconocían porque me parecía a una Kardashian”.

Pamplona pasó por primera vez bajo el quirófano en 2010 cuando tenía 17 años. En ese momento, Kardashian se estaba convirtiendo en un nombre familiar. Después de su primera cirugía, Pamplona rápidamente se volvió adicta a las operaciones que la harían lucir como la famosa.

Entre sus más de 40 procedimientos se encuentran tres rinoplastias y ocho operaciones en su parte inferior, incluidos implantes de glúteos e inyecciones de grasa, para emular el botín de gran tamaño de Kardashian.

