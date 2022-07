Mancha solar gigante amenaza a la Tierra: llamarada podría causar masivo apagón

Se espera que el Sol explote en cualquier momento.

Por: NY Post

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Los investigadores tienen el ojo puesto en una mancha solar masiva denominada AR3055 , que mide más de 9.800 kilómetros de ancho. Estas regiones, que aparecen como lunares oscuros en la superficie del Sol, son concentraciones de temperaturas relativamente más frías provocadas por un flujo magnético.

“Hay una mancha solar de aspecto increíble cruzando el centro del disco solar y acaba de aparecer un nuevo núcleo grande y oscuro en el limbo”, dijo el astrónomo Apollo Lasky en un comunicado publicado el lunes en SpaceWeather.com.

Y está casi directamente frente a la Tierra, lo que representa una amenaza para nuestra forma de vida.

Los investigadores no están seguros de si AR3055 creció a su tamaño actual a partir de un lugar más pequeño existente o si se desarrolló rápidamente por sí solo durante el fin de semana, según SpaceWeather.com, que también compartió imágenes en movimiento del lugar, que cuenta con más de una docena de remolinos de núcleos de energía magnética.

Lot's to see on the sun right now! Sunspot group AR3055 (lower left) is very active – Earth-directed flares possible – & stretches more than 100.000 km! Single DSLR frame July 11, 10:35 UTC. pic.twitter.com/FyZOwOcjsh

— Jan Hattenbach (@JanHattenbach) July 11, 2022