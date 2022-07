María Corina Machado: Vamos a enfrentar al régimen y sus cómplices en todos los terrenos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Desde la Junta Federal 2022 del partido, María Corina ratifica que enfrentarán al régimen y sus cómplices “en todos los terrenos”.

Vente Venezuela celebró este fin de semana su séptima Junta Federal y anunció, entre los acuerdos alcanzados, la disposición a medirse y reconquistar el voto sin avalar simulaciones.

A través de un vídeo, María Corina Machado, coordinadora nacional de la organización, envió un mensaje a los venezolanos y aseguró que el partido de la libertad enfrentará al régimen y sus cómplices en “todos los terrenos”.

“No vamos a permitir lo que buscan: blanquearle la cara al régimen; no vamos a ser complacientes con ninguno de sus cómplices; no vamos a caer en trampas, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, dijo.

En ese sentido, explicó que uno de los acuerdos a los que llegaron los miembros de la tolda política reunidos en Los Teques, fue enfrentar sin miedo a quienes son responsables del horror que padecen los venezolanos, conscientes de los riesgos que esto implica.

Y señaló: “Estamos dispuestos a medirnos porque Venezuela necesita una conducción política y un liderazgo que no se entregue y que no se rinda, y que cumpla su palabra y su compromiso”.

Por ello, María Corina dejó claro que Vente Venezuela sí cree en la reconquista del voto, “pero no en las simulaciones”.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos dentro y fuera del país, y a todas las personas que forman parte de organizaciones civiles y partidos, a “luchar juntos” por Venezuela. “No le vamos a fallar a los venezolanos, pero los necesitamos”, sostuvo, refiriéndose incluso a aquellos miembros de organizaciones políticas que se sienten traicionados por sus cúpulas.

El mensaje se produjo en el contexto de una de las máximas instancias de decisión de Vente Venezuela, tras discusiones entre líderes del partido de los 24 estados del país, quienes manifestaron su solidaridad a los ciudadanos sometidos a la tragedia permanente ocasionada por el régimen y ratificaron su disposición a luchar junto a todos aquellos que no están dispuestos a rendirse, ni a convivir con las mafias.