Pánico en las alturas: Vuelo que se dirigía a Atlanta estalla en llamas con decenas de pasajeros dentro (VIDEO)

Los pasajeros aterrorizados a bordo de un vuelo de Spirit Airlines comenzaron a “enloquecer” cuando estallaron las llamas y el humo salió del interior del avión cuando aterrizó.

Los frenos en el tren de aterrizaje del vuelo 383 de Spirit Airlines desde Tampa, Florida, se sobrecalentaron y se encendieron al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Los pasajeros quedaron petrificados por la situación cuando el avión fue remolcado a la puerta de embarque para que los clientes desembarcaran. Pero por suerte, nadie resultó herido.

El aeropuerto de Atlanta escribió en Twitter: “A las 9:25 a.m. de hoy, los frenos en el tren de aterrizaje del vuelo 383 de Spirit Airlines desde Tampa se encendieron. ATL Fire -Rescue apagó el fuego y la aeronave fue remolcada a la puerta D2 donde desembarcaron los pasajeros. No se reportaron heridos y las operaciones no se vieron afectadas”.

