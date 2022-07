Putin tiene listo el submarino definitivo: así es Belgorod, con potencia para arrasar ciudades y desatar “tsunamis radiactivos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La marina rusa cuenta desde este fin de semana con un nuevo submarino cuyo tamaño y potencial ha hecho que muchos países occidentales pongan sus ojos en él con temor. Bautizado con el nombre de Belgorod, en principio se utilizará para “expediciones científicas y de investigación”, ha asegurado el comandante en jefe de la Armada rusa, Nikolay Tevmenov, en declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa TASS.

Por 20minutos.es

Este submarino fue entregado a la Armada rusa en una ceremonia oficial celebrada el 8 de julio en la ciudad de Severodvinsk, donde Tevmenov ha asegurado que Belgorod “abre nuevas oportunidades para Rusia en la realización de varias investigaciones y ayuda a llevar a cabo diversas expediciones científicas y operaciones de rescate en áreas remotas del mundo”.

Se trata de la construcción naval más grande de Rusia y el submarino más grande construido en 30 años: mide 184 metros de largo y pesa 30.000 toneladas, recoge el Daily Mail.

Además, este submarino puede transportar hasta seis torpedos nucleares ‘Poseidón’, con una carga útil nuclear de hasta 100 megatones, según el medio US Naval Institute News.

Este tipo de armamento no tripulado, bautizado por los expertos como el “torpedo del juicio final”, tiene una potencia como para producir un tsunami de hasta 500 metros de altura, y está diseñado además para causar una contaminación radiactiva generalizada y “devastadora”, similar a la de una bomba de cobalto, señalan desde este mismo medio estadounidense.

***BREAKING***

Russian Navy submarine Belgorod, the largest sub built for 40 years and second only to the famous TYPHOON class (ref https://t.co/upHZRD6QuK) was commissioned today

Now in service with #Russian Navy

This will be armed with Poseidon and also spy subs. pic.twitter.com/xHBd2fX5zP

— H I Sutton (@CovertShores) July 8, 2022