Regalo acabó siendo su pesadilla: Quería aumentar sus glúteos y le inyectaron aceite para carro (VIDEO)

Una mujer quería darse un regalo muy especial a sus cincuenta años de edad: decidió ir al médico por una cirugía de glúteos, sin embargo, jamás esperó que fuera víctima de una estafa, pues le inyectaron aceite para autos, lo que puso en riesgo su salud.

En entrevista con Foro Tv, la mujer identificada como Paula Flores comentó que tras dos años de ahorrar, quiso festejar su cumpleaños con una intervención para aumentar sus glúteos 750 mililitros por cada lado.

“Supe que hacían operaciones, entonces yo me quería operar las pompas, entonces dije, de regalo de 50 años trato de hacer lo posible de juntar la cantidad. El doctor me dijo que me iban a poner un líquido y me pusieron 750 ml de cada lado y después se me inflamaron totalmente“, narró.

Lo que tendría que haber sido un bonito regalo para sí misma, terminó convirtiéndose en una pesadilla, pues la mujer comenzó a presentar dolores, fiebre y deformidad en la zona.

Paula tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, en donde le dijeron que su situación era muy delicada, pues en su cirugía para aumentar los glúteos, los médicos le inyectaron “un coctel de sustancias apócrifas” entre ellas aceita para carros.

