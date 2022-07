Suspenden quimioterapias en la unidad de oncología del Hospital Central de Maturín (Detalles)

Pacientes oncológicos del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, denunciaron que debido a fallas en una unidad de oncología, suspendieron las quimioterapias hasta nuevo aviso. En este sentido, este lunes solo fueron atendidos cinco pacientes de 13 que debían recibir atención.

Corresponsalía lapatilla.com

Falta de aire acondicionado, escasez de personal de enfermería, baños en malas condiciones, así como falta de agua, fueron las causas por las que se tomó la decisión de suspender las quimioterapias. Denunciaron la poca atención del director del centro asistencial para mejorar las condiciones que se encuentra esta unidad.

Una de las pacientes afectadas, Lucymar Taly, calificó de “críticas” las condiciones en la referida unidad. Uno de los principales problemas tiene que ver con la falta de aire acondicionado, ya que debido a las prolongadas horas que tarda una quimioterapia, se hace muy difícil permanecer en esa área sin climatización.

“Las cinco personas que atendieron hoy fue porque eran pacientes de Delta Amacuro y municipios alejados de Maturín, y se consideraron sus casos por lo lejos que viven. En mi caso, un paciente de Tucupita me cedió su puesto porque debido al calor no podía estar en esa unidad. La falta de agua hace que los baños estén sucios y parece que las tuberías son muy viejas y presuntamente por eso el agua no llega como debería”, contó Taly, paciente con cáncer.

Ante la escasez de personal de enfermería, este lunes se debió llamar a una auxiliar de pediatría, porque las dos que hay en oncología están de reposo.

“Ya que el director no está tomando las cartas en el asunto, entonces que se ocupe del hospital. Así como puso bonito el parque, así mismo puede hacer con el servicio de oncología que funciona en el quinto piso. Para nosotros los pacientes es un ‘trabajón’ que se hace, porque los medicamentos que da el Seguro Social no siempre lo entregan y, por lo tanto, nos toca hacer grandes esfuerzos para comprar y para nadie es un secreto lo costoso que son esas medicinas”, señaló una de la ciudadana.

Se pudo conocer que a diario son atendidos entre 13 y 15 pacientes que acuden de diferentes zonas del estado Monagas, así como de otros estados.