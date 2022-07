VIDEO captura la horrible y voraz avalancha impactando de frente a fotógrafo

Un grupo de 10 escaladores que disfrutaban de las vistas de las montañas Tian Shan en Kirguistán en un cálido viernes de verano recibió una ráfaga invernal no deseada cuando una enorme avalancha descendió por la ladera de la montaña y se estrelló contra su grupo.

Harry Shimmin tenía su cámara rodando cuando la pared de nieve rodó por primera vez por la ladera de una montaña distante, solo para seguir dirigiéndose hacia su posición.

“Acabábamos de llegar al punto más alto de la caminata y me separé del grupo para tomar fotografías en la cima de una colina/borde de un acantilado”, dijo Shimmin a ViralHog. “Mientras tomaba fotografías, escuché el sonido de un hielo profundo rompiéndose detrás de mí”.

Fue entonces cuando se dio la vuelta y comenzó a filmar, solo para ver que la nieve seguía cayendo. Shimmin dijo que había un refugio cerca, pero al estar en el borde de un acantilado, no había opciones para escapar. Se escondió detrás de una roca mientras la avalancha se forjaba sobre su cabeza.

“Cuando la nieve comenzó a caer y se oscureció/se hizo más difícil respirar, la estaba tapiando y pensé que podría morir”, dijo, y agregó que estar detrás de la roca era como “estar dentro de una ventisca”.

Cuando pasó la avalancha, Shimmin dijo que se sintió aliviado al descubrir que estaba ileso, solo cubierto de un polvo ligero. El resto de su grupo sobrevivió con solo una herida menor.

“Solo más tarde nos dimos cuenta de lo afortunados que habíamos sido”, dijo. “Si hubiéramos caminado 5 minutos más en nuestra caminata, estaríamos todos muertos”.

