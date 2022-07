WhatsApp: a dos meses de su lanzamiento, cambian las reacciones a los mensajes

Una de las grandes novedades que WhatsApp introdujo este año fue la que permite reaccionar con emojis a los mensajes. La ventaja es una réplica rápida, sin recurrir a la palabra. Su uso se extendió rápidamente, pero la oferta resultaba insuficiente. Y su primera actualización, en forma de más opciones de emojis, está en camino.

Por: Clarín

La información llega a través de una nueva filtración de WABetaInfo, en donde se indica que WhatsApp comenzó a implementar la capacidad de reaccionar a un mensaje con más opciones.

Esta novedad forma parte de la versión beta de WhatsApp para Android (2.22.15.6, 2.22.15.7) y la versión beta de WhatsApp para iOS (22.14.0.71) que está en plena distribución.

Meses atrás se anunció que se estaba desarrollando una nueva versión de mensajes en WhatsApp beta para Android e iOS, que permitirá reaccionar a los mensajes usando cualquier emoji disponible en el teclado.

Some users on WhatsApp beta for Android and iOS can now choose any emoji to react to messages! https://t.co/HLP2W34UuC pic.twitter.com/a86gpzKSMy

WhatsApp is finally releasing a new version of message reactions!

Como resultado, las reacciones no solo aparecerán en los chats, sino que también se pueden personalizar en la configuración de la aplicación de mensajería.

La novedad es que ahora se suman todas las opciones de emoji para reaccionar a un mensaje. Lo que permite buscar el que mejor se adapte y agregarlo a los favoritos. De esta manera, se aumentan las opciones de personalización,

La función inicial admitía seis emojis: pulgar hacia arriba, corazón, cara sonriente, cara sorprendida, cara llorosa y manos juntas. Ahora, al final de la lista aparece el símbolo “+”. Al hacer clic, se despliega en la parte inferior de la pantalla todos los que están disponibles.

Para saber si la función ya está habilitada en la cuenta de WhatsApp, al momento de reaccionar a un mensaje, si se ve un nuevo ícono más justo dentro de la bandeja de reacción, significa que ya puede usar.

WhatsApp planea instalar la función a más probadores beta en las próximas semanas: de hecho, lo mismo sucedió cuando la compañía lanzó la primera versión. Las estimaciones son que en un mes estará lista para su distribución.

WhatsApp news of the week: hide online status and reactions!

8 features have been announced on WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop! Read our summary if you didn't have time to discover our stories posted this week.https://t.co/iIKoFJECom

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 3, 2022