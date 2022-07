Lo creían desaparecido desde hace dos meses, pero había caído en una trituradora en Carolina del Sur

Posteado en: USA

La sangre seca encontrada en una planta de reciclaje es la de un joven de 20 años que fue reportado como desaparecido hace dos meses, dijo un forense de Carolina del Sur.

Por NBC News

Duncan Alexander Burrell Gordon, de Greer, fue reportado como desaparecido a principios de mayo de la planta de reciclaje donde su padre es supervisor.

El forense del condado de Spartanburg, Rusty Clevenger, dijo que Gordon aparentemente cayó en la trituradora de plástico donde trabajaba el 5 de mayo, la última vez que lo vieron, informaron las agencias de noticias.

Clevenger dijo en un comunicado de prensa el miércoles que la máquina de Industrial Recycling and Recovery Inc. fue inspeccionada cuatro veces, la primera por el padre de Gordon. El material fue encontrado durante la tercera búsqueda, que incluyó un perro de cadáveres, escribió. Dijo que el ADN de la muestra encajaba con el de los padres de Gordon, según el periódico The State.

“Lo que hemos probado y resultó positivo vino de debajo de un soporte debajo de la cinta transportadora justo después de la máquina trituradora de plástico”, escribió, según WYFF , afiliada de NBC, de Greenville.

