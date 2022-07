Ucrania reanudará su fútbol en medio de la guerra, pero partidos serán interrumpidos durante ataques aéreos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el ministro ucraniano de Juventud y Deportes, Vadym Gutzeit anunció este lunes que la liga de fútbol local se jugará nuevamente a partir del mes de agosto, sin embargo, lo curioso y preocupante del anunció fue la estrategia que se empleará para evitar muertes.

Por: El Diario NY

Gutzeit reveló la estrategia que llevará a cabo el Gobierno ucraniano y más puntualmente su ministerio para que los clubes, jugadores y cuerpos técnicos se sientan seguros de poder asistir a los estadios en medio de la guerra que se vive en el país, sin embargo esta no parece ser muy segura.

“Durante los ataques aéreos, los partidos serán interrumpidos y los jugadores de fútbol y ??entrenadores tendrán que trasladarse rápidamente a un refugio”, puntualizó el político.

UPL 22/23 OFFICIAL START DATE CONFIRMED:

Ukraine’s Minister of Sport Vadym Gutzeit has revealed that the planned date to KO the new UPL season is Tuesday 23rd August (day before ?? Independence Day) pic.twitter.com/tD9ZlqO6VS

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 11, 2022