William Anseume: El régimen a través del Saime tiene paralizados y sin identificar a los venezolanos

El dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, profesor William Anseume, se refirió a la paralización por más de tres semanas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime):

“Resulta insólito que un país no tenga como identificar a sus ciudadanos por casi un mes. Los despropósitos del Saime hablan con claridad acerca de la poca o ninguna importancia que el régimen de Nicolás Maduro le da a la población venezolana. Son absolutamente descarados en su silencio y en su inoperatividad, en los daños causados a todos, sin responsable alguno. Porque son daños irreversibles a los ciudadanos que no pueden identificarse ni viajar. Es una violación abierta del derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica. En estos momentos hay venezolanos inexistentes jurídicamente porque no pueden acceder a sus identificaciones”.

El dirigente político abundó: “Pero sabemos la maldad con la que actúan estos seres y crece en todos los venezolanos la suspicacia acerca de las intenciones de esa paralización, intenciones de manipulación de datos en vísperas de elecciones y la clara intención de tratar de impedir la salida de más compatriotas de esta Venezuela que para nada se ha arreglado. Por eso nuestro pasaporte está entre los más costosos del mundo. Salir cuesta mucho dinero a cualquier conciudadano por la vía que sea, hasta la vida les cuesta a algunos en el desespero por huir de esta desgracia provocada. Esperemos que parte del negocio, porque todo lo ven como negocio así evadan sus responsabilidades, no sea convertir el pasaporte y la cédula en los más caros del mundo, para abundar ganancias a sus arcas. El posible uso de compañías dudosas por la mala intención se suma a todo este inmenso caos provocado, sin respuesta alguna por parte del régimen, a través del Saime, para evitar la identificación, la obtención de documentos y los viajes, causando conmoción hasta en quienes no están por salir”.

