“Es una tragedia la que estamos viviendo”, el drama de obtener un pasaporte venezolano (Fotos y Video)

Matías Olaser pagó dos veces el monto fijado por el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) para tramitar su pasaporte. La primera vez la transacción no fue reconocida y perdió su dinero.

Por Carolina Alcalde / vozdeamerica.com

El 8 de junio acudió a su cita en la sede del organismo del Estado encargado de la expedición de documentos de identidad para llevar a cabo el proceso de reseña y, a la fecha, seis semanas antes de un viaje a España, su pasaporte no ha sido impreso. No sabe si podrá usar el boleto aéreo que ya compró o si deberá cambiarlo para otra fecha.

Gestionar un pasaporte venezolano, uno de los más costosos del mundo, resulta un proceso engorroso para quienes viven dentro y fuera del país; no hay tiempos precisos para obtener la cita o el documento cuyo costo es el equivalente a unos 200 dólares si se trata de una libreta nueva.

El 21 de junio, usuarios comenzaron a reportar que la página web del Saime, sitio en el que se solicitan las citas para pasaportes, estaba fuera de servicio y, durante las últimas tres semanas, en las sedes del Saime solo hubo entrega de documentos (pasaportes, prórrogas y cédulas) ya expedidos.

El martes por la noche, el Saime informó que se pudo “restablecer y activar una novedosa plataforma” que permitirá reanudar los servicios “sin ataduras tecnológicas extranjeras”, en referencia a las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

“Los ciudadanos con citas pendientes recibirán desde la próxima semana un correo con la reprogramación de la misma y estarán disponibles próximamente para su retiro en las oficinas correspondientes los pasaportes y prórrogas tramitados en el territorio nacional y en los consulados” de Venezuela en el mundo, anunció la institución en un comunicado.

Por otra parte, para nuestros connacionales que se encuentran fuera de nuestras fronteras los consulados de México, Argentina, Alemania y Guayaquil se encuentran realizando jornadas especiales para la entrega de pasaportes y prórrogas. pic.twitter.com/ID78Bv2Hf0 — VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) July 12, 2022

Un funcionario que pidió no ser identificado había adelantado a la Voz de América que el organismo se encontraba llevando a cabo pruebas para reactivar la plataforma a la brevedad posible.

A principios de este mes la institución se había limitado a anunciar, sin brindar más detalles, que estarían informando sobre la operatividad de la página.

Para Matías, la falla en el sistema del Saime y la manera en la que la institución ha manejado el asunto, evidencia que “nada está mejorando realmente” en Venezuela.

“Uno después de tanto tiempo casi que está acostumbrado a que te falten el respeto y no tomen en cuenta tú tiempo. En Venezuela no se puede planificar demasiado a futuro nada”, lamenta.

La escasa información que ha suministrado la institución genera incertidumbre entre venezolanos que requieren salir del país por diversos motivos, pero también entre quienes viven en otros países y que requieren de un pasaporte vigente para realizar tramites bancarios u otras gestiones.

Historias por doquier

María* vive en Colombia donde actualmente no hay representación diplomática del gobierno del presidente Nicolás Maduro y, por lo tanto, no tiene posibilidad de renovar su pasaporte, así que decidió viajar a Venezuela para tramitarlo y visitar a sus padres.

Cuando llegó al aeropuerto, el 23 de junio, el funcionario que la atendió en migración le informó que no había sistema.

“Anotó mis datos en un papel y, con su celular, le tomó una foto a mi pasaporte. Me dijo que para anotar que entré al país y después poder ingresarlo en el sistema. No vi ningún control en el aeropuerto”, relató a VOA.

María tenía previsto quedarse en Venezuela hasta mediados de agosto, pero ahora deberá permanecer en el país hasta tanto pueda renovar su pasaporte.

“No tenía cita porque el sistema registra que no estás en Venezuela y para pedir la cita dentro del país tienes que ingresar, ellos deben ingresarlo en el sistema al llegar al aeropuerto. Cuando abran el sistema debo esperar que ingresen la información de que volví al país para empezar el tramite, no es tan simple”, detalla.

A diferencia de muchos otros venezolanos en su situación, tiene la posibilidad de trabajar de forma remota, pero siente inseguridad por no tener certeza sobre el tiempo que deberá permanecer en Caracas.

Hace dos meses Samari Cañizales tramitó su pasaporte, el martes acudió a la oficina del Saime pero le informaron que debe esperar a que llegue el sistema para su impresión.

“Que ellos me mandan un correo. Me afecta porque quiero ir a ver a mi hija. No he comprado pasaje, no quiero arriesgarme hasta que no me den el documento. Es una tragedia la que estamos viviendo y no podemos hacer nada”, manifestó.

Derechos vulnerados

Consultado por VOA, Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y director de la organización Acceso a la Justicia, sostiene la falla en la plataforma del Saime presenta diversas “implicaciones”, más allá de la violación al derecho a la identidad y a la información.

“En un país como Venezuela, que la cédula de identidad se presenta en cualquier mínima diligencia, afecta muchísimo la vida cotidiana del venezolano”, subraya.

“Impide el libre transito en la medida en la que no tener acceso al pasaporte personas no pueden salir del país porque precisamente necesitan de ese documento para poder hacerlo, impide el derecho a la reunificación familiar”, agrega.

Además, Daniels expone que la situación evidencia la inexistencia de un estado de Derecho donde existan instituciones que defiendan a los ciudadanos.

“En un Estado normal la Defensoría del Pueblo hubiese solicitado una investigación, hubiese pedido al Saime dar explicaciones”, explicó.

Transparencia Venezuela cuestiona “el silencio institucional” que ha prevalecido en medio de “la abrumadora cantidad de quejas que han mantenido al Saime entre las principales tendencias durante los últimos 17 días”.

“La opacidad ha fomentado la desinformación y la propagación de rumores sobre las causas de las fallas”, expuso Transparencia Venezuela en una publicación en la que se sumó a las voces de diversos sectores de la sociedad civil que exigen al director del Saime, Gustavo Vizcaíno, “ofrecer información oficial, veraz, oportuna y confiable sobre lo que hay detrás de la paralización” y que “se identifique a los presuntos responsables de esta crisis”.

“La organización exhorta al funcionario a que se divulgue con urgencia el plan de contingencia que tienen previsto para estos casos y las alternativas que ofrecen a los usuarios ante una situación inédita que vulnera los ya maltrechos derechos ciudadanos a la identidad y al acceso a la información pública, consagrados en la Constitución”, añadió.

*Usamos un seudónimo para proteger la identidad de la entrevistada que teme a represalias y a mayores trabas para obtener su documento de identidad por haber ofrecido declaraciones a un medio independiente.