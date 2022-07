Estrella de Twitch muestra la cifra millonaria que ha ganado con OnlyFans

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con más de cinco millones de seguidores en Twitch, Amouranth, conocida internacionalmente por comenzar la tendencia de hacer directos desde jacuzzi, decidió a principio de año diversificar su trabajo y mudarse a OnlyFans. Desde entonces, las ganancias han sido astronómicas.

Por: 20 Minutos

No hay duda de que la estadounidense proveniente de Texas siempre ha tenido su vista puesta en los negocios. Y más allá de luchar contra los diferentes bloqueos de las plataformas por su contenido en bikini, ha sabido ganarse su fortuna.

Con OnlyFans había asegurado que estaba ganando una media de 1,5 millones de dólares al mes. Sin embargo, en su último tuit ha llamado la atención al mostrar que ha amasado 34 millones de dólares en la plataforma.

it's not about the money.

It's about sending a message pic.twitter.com/Bz2WXoTSAk

— Amouranth (@Amouranth) July 8, 2022