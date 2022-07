CONFIRMADO: Armie Hammer sí trabaja en un hotel del Caribe después de todo… y está “totalmente arruinado”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En 2021 todo se torció para Armie Hammer. Lo que comenzó como un rumor excéntrico, que apuntaba a que el actor de Call Me By Your Name tenía fetiches caníbales, pronto se fundió con acusaciones más graves, en tanto a una supuesta violación y a una investigación de la policía de Los Ángeles. Este proceso ya ha concluido, pero antes de que ocurriera Hammer abandonó la vida pública: una vez se había apartado de proyectos como Shotgun Wedding, The Offer o Gaslit, Muerte en el Nilo resultó ser la última película con este actor en el reparto, aunque hace cosa de una semana reapareciera en la coyuntura más inesperada posible.

Y es que Hammer fue visto en el Morritt’s Resort de Gran Caimán, en las islas Caimán del Caribe, con atuendo de conserje. Rápidamente la posibilidad de que el actor de Hollywood se hubiera reciclado como empleado de un hotel fue la comidilla de las redes sociales, hasta que el propio hotel y el abogado de Hammer, Andrew Brettle, lo desmintieron: el folleto donde Hammer fue visto de esta guisa habría sido una broma de otros clientes del hotel, con los que el intérprete acostumbraba a jugar al golf. Aunque Hammer sí se estaba alojando en el Morritt’s en efecto, donde pasó una temporada en plena pandemia y en cuyas inmediaciones también viven su exmujer Elizabeth Chambers junto a sus dos hijos.

Pues bien, ahora Variety ha tenido acceso a una fuente cerca al Morritt’s, y resulta que Hammer sí está trabajando en sus instalaciones. Luego de ser un visitante regular de las islas Caimán, Hammer habría trabajado como gerente de un complejo de apartamentos antes de pasar a vender multipropiedades, que parece ser su empleo actual. “Está trabajando en el complejo turístico vendiendo multipropiedades, instalado en un cubículo”, apunta la fuente, que también describe las dificultades actuales del intérprete. “La verdad es que está totalmente arruinado y trata de ganar dinero para mantener a su familia”.

