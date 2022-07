Elon Musk, el protagonista de los mejores memes que dejó la caída de Twitter

La caída de la red social detonó una serie de reacciones por parte de sus usuarios, inmortalizándolas a través de los recurridos memes

Entre el mar de aplicaciones ahora disponible, Twitter suele ser la que, por excelencia, usuarios recurren para informarse de las noticias más recientes, populares o mediáticas en sus países o en el mundo.

Por Infobae

Sin embargo, en la mañana de este 14 de julio, miles de twitteros entraron en pánico al percatarse que la app del pájaro azul presentaba fallas masivas en su funcionamiento, destacando el hecho de que no aparecían los tweets.

“Esta página no está disponible”, fue la leyenda que adornó el home de millones de personas quienes expresaron la preocupación experimentada tras sentirse despojados de la aplicación informativa de cabecera.

Como era de esperarse, los memes y chistes no se hicieron esperar y, poco después de restaurado el servicio, internautas posicionaron el hashtag #TwitterDown entre las primeras tendencias a nivel mundial.

Y es que, para los usuarios activos, la esencia de Twitter no radicaría únicamente en consumir información de cualquier índole (desde personal, hasta informativa), también es el espacio ideal donde pueden dar aviso de cualquier anomalía, tales como la caída de otras redes sociales.

En ese sentido, es conocido que internautas usuarios de cualquier otra aplicación acuden a la del pájaro azul para confirmar que, ante cualquier falla, el problema radica en el servidor y no en los dispositivos o redes personales.

Sin embargo, ahí fue donde cayó la controversia pues, al ser Twitter la que ahora “le tocó” fallar, internautas dijeron no saber qué hacer o a dónde recurrir para confirmar la información.

Incluso compartieron su “extrañeza” o “incomodidad” tras mudarse por unos minutos a aplicaciones donde la dinámica entre sus comunidades es diferente a la del pájaro azul. especialmente a Facebook. Esto, por supuesto, expresado a través de los memes.

“Fui a TikTok para saber si Twitter se había caído, pero no están tan desarrollados como aquí para dar este tipo de titulares a tiempo real. Lol”, escribió un twittero.

Aunque la mayoría de las reacciones en el hashtag #TwitterDown refirieron al aburrimiento o preocupación de sus internautas, algunos de otras redes sociales aprovecharon para reírse de quienes resultaron afectados.

Tanto así que llegaron a referirlos como “novatos” en una situación de esta índole. Esto, porque no suele ser común que el servicio de Twitter falle masivamente o por tiempos muy prolongados.

“Cuando Whatsapp se cae o Facebook venimos aquí para saber la razón. Pero cuando Twitter tiene problemas, ¿a dónde vamos?”, cuestionó un usuario.

“Miren, la red social que se ríe de todos. Vamos a reírnos de él ahora”, se mofó otro.

Finalmente, algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para dirigir sus burlas hacia el magnate Elon Musk, a quien la polémica le ha perseguido tras haber expresado su interés por comprar Twitter, el pasado 14 de abril.

Sin embargo, cabe recordar que el CEO de Tesla confirmó cancelar la adquisición – para la cual había ofertado USD 44 mil millones – tras acusar a la empresa de no proporcionar toda la información solicitada.

Esto provocó que las acciones de la aplicación cayeran hasta un 6% en los movimientos después del cierre. Razón por la cual los directivos anunciaron que emprenderían acciones legales contra el multimillonario.

Trump and MAGA are angry that Elon Musk isn't buying Twitter. Now we are having trouble accessing Twitterand most features. Hmmmm. For those who are angry that Trump now has no chance of returning to Twitter, you can find him on failing Truth Social ???#TwitterDown pic.twitter.com/0MVGNtkqgg

— ???Alex??? (@AlexButterfly01) July 14, 2022