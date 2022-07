Fue acribillado a tiros mientras conducía sobre un puente en Nueva York

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un hombre fue asesinado a tiros anoche mientras conducía por Washington Bridge, transitada arteria vial que conecta Nueva Jersey con el Alto Manhattan, en Nueva York.

Por El Diario NY

La víctima de 41 años recibió un disparo en el torso alrededor de las 10:40 p.m. mientras conducía hacia la rampa de entrada al puente en 181st Street y Amsterdam Avenue, dijo NYPD.

