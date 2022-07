Gobernador de Florida criticó a Joe Biden por autorizar vuelos a Cuba

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó este jueves la decisión de la administración Biden de autorizar más vuelos con destinos a Cuba, por considerarlo una forma de seguir contribuyendo a la dictadura comunista de la isla.

Por The Epoch Times

La declaración del gobernador republicano se dio luego que el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos autorizara los servicios de vuelo de la aerolínea American Airlines, una de las aerolíneas más grandes del mundo, para conectar a Miami con cinco destinos cubanos.

Desantis dijo que esta decisión de permitir más vuelos hacia la isla “solo enriquecerá los bolsillos de los dictadores comunistas que han pisoteado los derechos de los cubanos durante décadas”.

“Biden debería dejar de doblegarse ante los dictadores de todo nuestro hemisferio y empezar a defender la libertad”, escribió DeSantis en Twitter el jueves.

