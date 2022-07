La sorprendente confesión de Piqué a Shakira que cambia el rumbo de la historia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En términos periodísticos, la serpiente del verano es un tema que ante la falta de actualidad se alargará todo julio y agosto para llenar páginas, horas y webs. El de este año será la ruptura/reconciliación de Gerard Piqué y Shakira. Son desde hace años la pareja más famosa de Catalunya. Una vez marchado Messi a París, la colombiana es la persona que vive en Catalunya más celebrity a nivel mundial. Lo que consiguió Piqué, la sedujo y la convenció para que formara a una familia y viviera en Barcelona, Piqué se lo carga. La infidelidad con Carmen C., la camarera de Tuset que ahora trabaja en Kosmos, empresa de Piqué. Este fichaje, una estudiante de 22 años que sirve copas en el Upper y acaba a sueldo del futbolista, era la prueba para muchos paparazzis de que son pareja estable. No pones a una amante a trabajar contigo cuando tu mujer lo sabe. Y más si tu mujer es Shakira. Pero ahora nuevas revelaciones dan un giro a la historia.

Según revela el diario ABC, Carmen C. no es ni ha sido nunca la pareja sentimental de Piqué, sino sólo una amante esporádica, un affaire de poco vuelo y menor duración, en términos de Piqué “un polvo”. Escribe Saúl Ortiz: “Fuentes cercanas al astro culé insisten en que casi nada de lo explicado coincide con la realidad. Piqué lleva ya varios meses haciendo vida de soltero. Sin embargo, nada tiene que ver un encuentro íntimo (que nadie niega) con un noviazgo asentado y maduro. Las mismas fuentes insisten en que Gerard confesó a Shakira que todo el chau-chau de la prensa era pura invención y que, a pesar de que le costó creerlo, Shakira confía en su palabra”. Es decir, Carmen C. no fue la causa de la separación. Piqué y shakira ya hacía meses que estaban separados y él, como hombre separado, se podía encamar con quien quisiera. No fue infiel a Shakira por la sencilla razón que cuando Piqué y Carmen van a la cama él ya no era pareja de Shak.

Por lo tanto todo lo que se ha explicado no era cierto: Carmen C. sólo fue un rollo de verano, cuando Piqué ya no estaba con Shakira y ella se lo ha creído porque confía en el padre de sus hijos. Se supone que si ahora ella trabaja en Kosmos a sueldo de Piqué y no de camarera es para evitar que ella hable con la prensa y dé detalles de su relación íntima, eufemismo de “sexual”, con el central del Barça. El entorno insiste en otra novedad: los hijos no serán un problema:”El menor de los problemas es el relacionado con los hijos que tienen en común. Ese punto está más que encaminado y es posible que se resuelva sin necesidad de acudir a la justicia. Ambas partes desean el mejor futuro para los pequeños y están dispuestos a ceder”. Ella cederá que vivan en Barcelona y él cederá que vivan en Miami cuando haga falta. Quedan flecos económicos. Ella es mucho más rica. Por lo tanto le tendría que pasar una pensión a Piqué.

Concluye el diario: “Los asuntos económicos son los que se dilucidan ahora, con tono menos beligerante, en busca de una alternativa que cubra las expectativas de ambos. Hubo ciertos movimientos dinerarios que ahora hay que acotar para beneficio de ambos. Y esto, asumen, es una cuestión de números”. Quién se queda qué. Las casas, el dinero en el banco, las inversiones. Todo funciona mejor ahora que Shakira se ha creído que Piqué nunca le fue infiel con Carmen C. Giro copernicano. Piqué es bueno y Shakira confía. La ruptura no fue por una infidelidad sino porque se dejaron de quiero. Más viejo que el hilo negro. “Cariño, no es lo que parece”