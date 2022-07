El impresionante momento en que periodista empezó a sangrar en vivo y continuó leyendo las noticias… como si nada (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un presentador de noticias continuó leyendo las noticias después de sufrir una hemorragia nasal durante una transmisión en vivo.

Huang Xinqi siguió leyendo tranquilamente el boletín de noticias del día con sangre corriendo por su nariz, dejando a los espectadores preocupados porque no pidió ayuda porque tenía miedo de ser despedido.

Por News

Traducción libre de lapatilla.com

Las imágenes del programa de noticias chino muestran al presentador de noticias de Suzhou presentando las noticias mientras la sangre brotaba de su nariz y se filtraba hacia su boca.

A pesar de que su colega ayudó a presentar las noticias del día, Xinqi luchó hasta el final de la transmisión, informó el South China Morning Post.

La hemorragia nasal de Xinqi comenzó poco después del comienzo del programa de noticias del lunes.

El presentador de noticias dijo el martes que en ese momento su principal preocupación era terminar la transmisión.

El clip, que rápidamente se volvió viral en el sitio de redes sociales chino Weibo, dejó a los usuarios preocupados por el presentador de noticias.

Algunos elogiaron la profesionalidad de Huang, mientras que otros se preguntaron si temía repercusiones si se detenía a buscar ayuda.

Una persona dijo: “No pude ver ningún profesionalismo.

“¿Fue muy difícil cambiar la cámara a su colega? No estaba solo allí”.

En 2018, un reportero deportivo coreano tuvo un incidente similar cuando seguía haciendo su trabajo mientras tenía una hemorragia nasal grave.

Se vio al locutor Jo Hyun-il completando tranquilamente su transmisión con sangre corriendo por su nariz.

En ese caso, el incidente dejó a los espectadores preocupados por el horario laboral del reportero.

Oops, a news anchor from #Suzhou in Jiangsu Province suffers a nosebleed while being on live #TV. Many Chinese netizens praise him for his dedication. pic.twitter.com/o4qAC2kpZ7

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 12, 2022