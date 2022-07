La tanda de penaltis peor ejecutada de la historia… o uno de los amaños más descarados que se recuerdan (VIDEOS)

Hay serias dudas de que la final de la Ogun FA Cup, en Nigeria, se haya dirimido de forma totalmente legal, después de que trascendiera la tanda de penaltis que resolvió el torneo.

Por: 20 Minutos

Los vencedores fueron el Ijebu United y el Remo Stars FC, con victoria por 3-0 de los primeros y la connivencia (por ser suaves) de sus rivales.

Cada lanzamiento fue más esperpéntico que el anterior. Delanteros que apuntaban a fallar, directamente, como este que fue el segundo la tanda. ¿Se puede pensar que estaba apuntando para ajustarlo al palo? Puede… pero viendo el resto, no cuela.

For those asking for the full video of the penalty shootout between Remo stars and Ijebu United , this is the second penalty taken by Remo star@PoojaMedia @Sabastinemma @IbkSports @OgaNlaMedia pic.twitter.com/YUzXihxIx4

— Jegede babajide (@LFCinnigeria) July 14, 2022